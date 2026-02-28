Amenazó con prender fuego a su pareja tras rociarla con nafta: fue aprehendido

Un hombre de 43 años fue aprehendido por daño y amenazas luego de que, en medio de una discusión de pareja, rociara con combustible a una mujer de 41 y la amenazara con prenderla fuego.

El hecho se produjo anoche, alrededor de las 23.35, en una vivienda de Tierra del Fuego al 3400.

Al arribar, efectivos del Comando de Patrullas constataron la rotura de un vidrio y daños en una ventana. También advirtieron un intenso olor a nafta tanto en la víctima como en el interior del inmueble.

Frente a lo ocurrido, procedieron a la aprehensión del acusado y al secuestro de un encendedor plástico amarillo y un fragmento de botella de vidrio, elementos incorporados a la causa.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.