El jardín botánico; un lugar para conocer

Ocupando más de un manzana, el parque Independencia tiene entre sus lugares singulares, atractivos y casi desconocidos, un maravilloso jardín botánico.

Pese a sus 31 años de existencia, son pocos los concurrentes al paseo que tienen conocimiento de su existencia a pesar de ser una propuesta recreativa interesante y de alto valor cultural.

El lugar es gestionado por la Asociación Civil Amigos del Jardín Botánico, una suma de voluntades de un puñado de personas que se encarga –por amor, pasión y cariño por la naturaleza—de cuidarlo, mejorarlo y hasta organizar visitas guiadas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Su oferta es amplia y atractiva. Dedicado a la conservación de especies vegetales, la educación ambiental y la recreación en contacto con la naturaleza, suma unas 600 especies entre nativas y exóticas, además de propuestas educativas y culturales.

Hoy la realidad es que el lugar necesita sumar más personas interesadas en colaborar, así de quienes puedan asociarse a la organización. Por eso se lanzó una convocatoria, para conseguir colaboradores que permitan sostener y ampliar las actividades del sitio.

La delicada situación que atraviesa permite que el lugar esté abierto solo los domingos de 17 a 20, algo que conspira contra su funcionamiento y con la posibilidad de fortalecer su presencia y ser reconocido por la gente.

También se está a la búsqueda de guías que puedan desempeñarse de manera remunerada, acompañando visitas y recibiendo a instituciones educativas para de esa manera ampliar la oferta en cuanto a días y horarios.

Las formas de colaborar son diversas: asociándose con una cuota mensual de $ 2000, sumándose como voluntarios, realizando donaciones o ayudando con la difusión. No se requiere ningún conocimiento específico, lo importante es tener ganas de colaborar y disposición para trabajar en equipo.

No deja de ser un despropósito que en 30 años no se haya podido fortalecer, jerarquizar, promocionar y dar valor a este jardín botánico, donde la naturaleza se expone y está disponible entre atractivos caminos para contar toda una historia.