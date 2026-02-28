Bahía Blanca | Sabado, 28 de febrero

22.3°

Bahía Blanca | Sabado, 28 de febrero

22.3°

Bahía Blanca | Sabado, 28 de febrero

22.3°
Editorial.

El jardín botánico; un lugar para conocer

Un espacio que vale la pena conocer, cuidar y con el cual colaborar

Ocupando más de un manzana, el parque Independencia tiene entre sus lugares singulares, atractivos y casi desconocidos, un maravilloso jardín botánico.

Pese a sus 31 años de existencia, son pocos los concurrentes al paseo que tienen conocimiento de su existencia a pesar de ser una propuesta recreativa interesante y de alto valor cultural.

El lugar es gestionado por la Asociación Civil Amigos del Jardín Botánico, una suma de voluntades de un puñado de personas que se encarga –por amor, pasión y cariño por la naturaleza—de cuidarlo, mejorarlo y hasta organizar visitas guiadas.

Su oferta es amplia y atractiva. Dedicado a la conservación de especies vegetales, la educación ambiental y la recreación en contacto con la naturaleza, suma unas 600 especies entre nativas y exóticas, además de propuestas educativas y culturales.

Hoy la realidad es que el lugar necesita sumar más personas interesadas en colaborar, así de quienes puedan asociarse a la organización. Por eso se lanzó una convocatoria, para conseguir colaboradores que permitan sostener y ampliar las actividades del sitio.

La delicada situación que atraviesa permite que el lugar esté abierto solo los domingos de 17 a 20, algo que conspira contra su funcionamiento y con la posibilidad de fortalecer su presencia y ser reconocido por la gente.

También se está a la búsqueda de guías que puedan desempeñarse de manera remunerada, acompañando visitas y recibiendo a instituciones educativas para de esa manera ampliar la oferta en cuanto a días y horarios.

Las formas de colaborar son diversas: asociándose con una cuota mensual de $ 2000, sumándose como voluntarios, realizando donaciones o ayudando con la difusión. No se requiere ningún conocimiento específico, lo importante es tener ganas de colaborar y disposición para trabajar en equipo.

No deja de ser un despropósito que en 30 años no se haya podido fortalecer, jerarquizar, promocionar y dar valor a este jardín botánico, donde la naturaleza se expone y está disponible entre atractivos caminos para contar toda una historia.

 

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Deportes.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE