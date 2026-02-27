El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 28 de febrero una jornada con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 33 en Bahía Blanca.

En la madrugada el tiempo será inestable con precipitaciones y tormentas y la mañana cálido con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de moderado del Noroeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo caluroso con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de moderado en disminución a leve del sector Oeste y el índice de radiación ultravioleta es muy alto. La visibilidad será buena.

La noche será templada con nubosidad variable y se estima para media noche una temperatura de 25 grados centígrados.