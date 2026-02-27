Intentó matar a su pareja y fue detenido

La Policía de Punta Alta detuvo esta mañana a un hombre de 34 años acusado de apuñalar a su pareja, en una casa del macrocentro puntaltense.

Según adelantaron desde la Comisaría local, la mujer de 26 años está estable en el Hospital Naval, con heridas punzocortantes en el abdomen, un muslo y un brazo.

En tanto, el detenido quedó acusado de tentativa de homicidio y violencia de género, a disposición de la Fiscalía Nº 5.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ocurrió alrededor de las 6, en una casa de Espora al 500, a la vuelta de la Comisaría, hasta donde llegaron efectivos de la Estación Comunal y de la Fuerza Barrial de Aproximación tras un llamado de la víctima al 911.

En el lugar, los efectivos se encontraron con el hombre afuera de la casa, quien se mostraba eufórico y presentaba manchas de sangre en su cuerpo. En el interior estaba la concubina del detenido, ensangrentada y con heridas cortantes, por lo que se solicitó asistencia médica.

Además, los efectivos secuestraron un arma blanca.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.