Punta Alta.

Fiesta del carnaval en Pehuen Co

El encuentro será el sábado venidero, desde las 20.30.

Foto: Archivo

El Municipio de Coronel Rosales, en articulación con el sector privado, llevará a cabo los festejos de carnaval con una edición de los corsos en Pehuen Co.

Será este sábado, desde las 20.30, con un recorrido que se extenderá desde el Playón Municipal hasta el escenario ubicado en la Peatonal Brown.

Durante la noche se presentarán distintas agrupaciones: Murga de la Abuela, Batucada Fénix, Batucada Masakali, Caporales Willca Tusuy y Murga Los Nuditos.

El cierre musical estará a cargo de Chula Cumbia.

