Propuestas para viernes y domingo en la ex Estación Solier

La Dirección de Cultura del Municipio invitó a la comunidad a disfrutar de un nuevo fin de semana con propuestas culturales abiertas, en la Estación Solier, con música en vivo, encuentro y memoria ferroviaria.

Mañana, viernes 27, a las 19, se realizará el cierre del Taller Municipal de Folklore, una jornada especial para compartir el trabajo realizado durante el verano por los participantes del espacio.

La propuesta contará además con la presentación en vivo de La Guarda y Alma Folklórica.

En tanto el domingo 1 de marzo, a las 19, el espacio será sede de una charla y proyección especial en el marco del Día del Ferroviario.

Se presentará la película “La zorra y la pampa”, dirigida por Leandro Rovere y Nacho Sánchez Ordoñez, una producción que se proyecta en distintos puntos del país con el objetivo de homenajear la memoria ferroviaria y el transporte en Argentina.

Como antesala de la proyección, Gustavo Chalier, integrante del Archivo Histórico Municipal, brindará la charla introductoria “Punta Alta, hija del tren” sobre la relación histórica de la región con el ferrocarril.

Ambas actividades se desarrollarán con entrada libre y gratuita.