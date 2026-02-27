Falleció hoy en el Hospital Penna un hombre agredido en Punta Alta

Fuentes policiales confirmaron hoy el fallecimiento de Cristian Samanich Rojas, de 39 años, quien se encontraba internado en el Hospital Penna de nuestra ciudad tras haber sido víctima de una violenta agresión días atrás en Punta Alta.

El hombre permanecía en coma inducido y con pronóstico reservado luego de haber sufrido un traumatismo de cráneo con hemorragia cerebral que requirió una intervención quirúrgica de urgencia.

El hecho se originó el pasado 14 del corriente mes en un domicilio de calle Hipólito Yrigoyen al 1700. Aunque inicialmente se consideró una posible descompensación por ingesta de sustancias, la investigación llevada adelante por la Sub DDI local y la Policía de Seguridad Comunal —basada en el análisis de cámaras de seguridad y testimonios— determinó que las lesiones de gravedad fueron provocadas por un golpe de puño.

Por el hecho se encuentra detenido Pablo Ayala, de 35 años, quien fue aprehendido el pasado sábado tras una vigilancia encubierta en su domicilio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con el deceso de Samanich Rojas, se espera que la Justicia local proceda al cambio de carátula de la causa, que hasta el momento estaba caratulada como lesiones gravísimas, agravando la situación procesal del imputado, quien ya se encuentra bajo detención formal por disposición del magistrado interviniente.