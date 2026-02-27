Piden penas de prisión en suspenso por la caída de un obrero

El fiscal Cristian Aguilar pidió penas de prisión en suspenso e inhabilitación para un ingeniero, un capataz de obra y una inspectora de seguridad e higiene por las lesiones graves que sufrió un obrero que cayó desde un edificio en construcción en el centro.

Los alegatos se dieron en el juicio -a cargo de la jueza en lo Correccional Susana González La Riva- que se les sigue a Ricardo Raúl Trobiani Rognoni, David Humberto Silva Esparza y Marcela Elba Tourn, por las heridas gravísimas con que resultó Jhonny Alfredo Zambrano Calderón.

Para el ingeniero Trobiani, el fiscal pidió 3 años de ejecución condicional y 4 años de inhabilitación especial para desarrollar, proyectar o intervenir en la construcción de edificios en altura, con reglas de conducta por 3 años.

En el caso de Esparza y Tourn, reclamó un 1 año y 8 meses (también en suspenso) e inhabilitación especial por el mismo plazo, para el hombre como director de obras o capataz y a la mujer, para desempeñarse en el servicio de seguridad e higiene. Además, solicitó 2 años de reglas de conducta para ambos.

Los defensores, en tanto, solicitaron que los tres procesados sean absueltos.

La jueza González La Riva dará a conocer el fallo el próximo martes.

El hecho se produjo el 24 de julio de 2019 en la obra ubicada en 19 de mayo 67 donde la víctima fue contratada para realizar trabajos de albañilería.

Los tres imputados están acusados de no haber adoptado, ni controlado las medidas de seguridad necesarias para evitar la caída de personas dentro de la obra en construcción y en consecuencia de ser autores del delito de las lesiones culposas que padeció Zambrano Calderón al caer de altura, sufriendo heridas de distinta consideración que le produjeron la amputación del antebrazo.