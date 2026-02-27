Barrio Las Acacias II: vecinos reclamaron por el mal estado de las calles

Según describieron, incluso circulando a menos de 20 kilómetros por hora se levanta polvillo.

Vecinos del barrio Las Acacias II reiteraron su reclamo por el grave deterioro de las calles del sector, situación que, según señalaron, se agravó a partir de la inundación del pasado 7 de marzo.

De acuerdo con lo expresado, durante el último año la maquinaria municipal pasó "solo dos o tres veces", sin que se lograran mejoras sostenidas. Uno de los puntos mencionados es la calle Tres Sargentos al 5300, donde la semana pasada se realizaron trabajos que, aseguraron, dejaron la traza con abundante arena suelta.

Según describieron, incluso circulando a menos de 20 kilómetros por hora se levanta polvillo, lo que genera molestias para quienes viven en la zona.

Ante la falta de respuestas, los propios vecinos se organizaron y compraron piedra para mejorar tres cuadras.

Asimismo, indicaron que el delegado de Altos Nicolás Díaz Bender se habría comprometido a aportar la maquinaria para su colocación, pero el trabajo no fue finalizado.

Los residentes afirmaron haber realizado reclamos formales al Municipio y sostuvieron que no obtuvieron respuestas. También mencionaron que, ante los pedidos, se les habría informado sobre la falta o rotura de maquinaria como explicación.

Finalmente, señalaron que la situación afecta la circulación en el barrio y reclaman una intervención para dar solución al problema.