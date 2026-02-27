Katopodis presentó la adjudicación de la segunda etapa del Canal Maldonado

El intendente Federico Susbielles y el ministro de Obras Púbicas de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, presentaron esta mañana la adjudicación de la segunda etapa de la obra de reconstrucción del Canal Maldonado, destruido por la inundación del 7 de marzo del año pasado.

Se trata de una obra organizada en seis etapas, la cual podría estar terminada en su totalidad en 2032, sin considerar imprevistos, falta de recursos económicos y otras circunstancias propias de este tipo de emprendimientos.

La Etapa II, que se espera comience la semana próxima con los primeros trabajos, comprende la reconstrucción del tramo comprendido entre calle Don Bosco y la desembocadura del arroyo, en una extensión de 2.400 metros, con la inclusión de puentes peatonales y de circulación vehicular.

Luego de la firma de la licitación, el intendente agradeció el compromiso del ministro y el gobernador Axel Kicillof para con la ciudad y la concreción, 11 meses después de la tragedia, de la adjudicación de la segunda etapa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Quiero agradecer personalmente al ministro por haber estado presente desde el primer momento junto al gobernador. Sin el apoyo de la Provincia, Bahía Blanca no podría estar transitando este reconstrucción. Estamos mirando al futuro y el renacer de Bahía Blanca", afirmó Susbielles.

"Estoy convencido que con este tipo de decisiones, con este tipo de inversiones y con este tipo de compromiso mancomunado los bahienses vamos a estar protegidos para cualquier tipo de eventualidad hidráulica. Bahía Blanca no va a estar más de rodillas e indefensa contra el agua", finalizó.

Susbielles toma la palabra entre Katopodis y Trankels

Esta etapa es la base del proyecto que consta de seis en su totalidad. La misma, comienza en la desembocadura y finaliza en calle Don Bosco, comprendiendo la ampliación de la primera y la reconstrucción de varios puentes incluyendo el ferroviario.

El ministro de Obras de la Provincia inició su discurso agradeciendo a la sociedad bahiense por su resiliencia en estos meses e indicó: "La única respuesta que podemos darle a la gente es el compromiso con hechos concretos, no con palabras. Acá se puede ver que lo único que se puede hacer ante el dolor, la angustia y la necesidad de la gente es el trabajo que venimos realizando en conjunto con el Municipio desde que sucedió la inundación para dar respuestas concretas y esas respuestas son obras".

"No podíamos hacer en 30 o 90 días una obra como esta, por eso en primera instancia se trabajó para reconstituir el funcionamiento normal, hasta que pudiésemos empezar a trabajar en la obra en concreto. Esa primera etapa consta de la ampliación de los sumideros y los trabajos necesarios para ir mejorando paulatinamente el drenaje del agua, además lo hicimos en conjunto con el reencarpetado de calles, luminaria y en el Hospital Penna, donde seguimos trabajando", indicó.

En referencia a esta obra en particular, Katopodis expresó: "Es una obra gigantesca, la que se va a iniciar la semana que viene. Esta fue pensada y pergeñada para triplicar la capacidad del canal e integrarla al paisaje urbano con espacios verdes y la mejora sustancial de la vida de los bahienses. Vamos a recuperar y potenciar el espacio público con esto. Solo en esta primera etapa hay 11 plazas o espacios verdes integrados a la ampliación del canal, sumado a la reconstrucción y puesta en funcionamiento de los puentes en el lugar", indicó.

El Ministro aseguró que Susbielles explícitamente pidió el compromiso de avanzar con la licitación de las siguientes etapas, para ir avanzando de manera segura en esta obra que excederá el lapso temporal del mandato del gobernador Axel Kicillof.

"A la par de estas obras nos hemos comprometido con Bahía Blanca para iniciar urgentemente la licitación del resto de las etapas para que quede absoluta tranquilidad a la población de que se van a finalizar la totalidad de las mismas en los tiempos establecidos y pensados para la obra en su totalidad", finalizó.

El Paso Urbano y el reclamo al Estado Nacional

La obra de Paso Urbano (Foto Archivo La Nueva)

Consultado por la situación de la obra del Paso Urbano empezada durante el gobierno de Mauricio Macri y que atravesó el de Alberto Fernández cuando Katopodis era ministro, el funcionario provincial cuestionó la parálisis en la administración de Javier Milei:

"Nosotros dejamos el contrato y la obra licitada junto con las partidas presupuestarias correspondientes, pero el 10 de diciembre del 2023 se paralizó. No hay ninguna explicación para que esa obra esté frenada, sabemos de la insistencia del intendente para con el gobierno nacional para el reinicio de la misma y hemos acompañado desde la Provincia ese reclamo. Lo hacemos públicamente y vamos a seguir este reclamando", aseguró.

Con respecto a este tema, Susbielles aclaró que es una obra nacional, por lo cual hay cuestiones legales que impiden al Municipio o la Provincia intervenir en la misma. "De todos modos, asumimos el compromiso junto al Puerto de Bahía Blanca de reparar la transitabilidad de la ruta porque así no se puede seguir. Para ello hay que obtener los permisos y no se puede actuar hasta tenerlos. Estamos trabajando con Vialidad Nacional y una vez que obtengamos la autorización nos podremos a trabajar", afirmó.

Y abundó: "Esta es una obra nacional en la cual los gobiernos municipales no pueden intervenir. sin una autorización expresa. Yo sé que soy el intendente de la ciudad, lo dije en campaña, de que no iba a esconderme detrás de problemas de jurisdicción para hacerme cargo de los problemas de los bahienses y creo que lo estoy haciendo, sé el momento que me toca administrar, sé la angustia a nuestra población, pero me parece importante aclarar esta situación", finalizó el mandatario municipal