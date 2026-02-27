Atraparon en el microcentro bahiense a un delincuente con frondoso prontuario

Efectivos de la Comisaría Séptima lograron capturar ayer por la tarde a un peligroso delincuente con frondosos antecedentes, tras un operativo cerrojo en pleno microcentro de nuestra ciudad.

El detenido fue identificado como Ángel Clemente Almendra, de 54 años, un hombre conocido por la justicia debido a su vinculación con robos bajo la modalidad de "boquetero" o apertura de cajas fuertes y asaltos a viviendas particulares.

La investigación que culminó con su arresto se inició tras un robo denunciado el pasado 24 de febrero en un domicilio de calle Evaristo Carriego al 2.400.

Según informaron fuentes policiales, Almendra habría forzado una ventana de la propiedad en horas de la mañana para sustraer una caldera dual que había sido instalada apenas días antes por el dueño de casa.

El avance del caso fue posible gracias al trabajo articulado entre el personal investigativo de la seccional, el Centro Único de Monitoreo y el aporte de cámaras de seguridad privadas, que permitieron identificar el vehículo utilizado para el ilícito: un Toyota Corolla blanco, dominio LYP588.

Cerca de las 16 de ayer, el rodado fue divisado por las cámaras de vigilancia urbana, lo que dio inicio a un rápido seguimiento por parte de los móviles policiales. La persecución finalizó en calle San Martín al 300, donde los efectivos interceptaron el automóvil y procedieron a la aprehensión del sospechoso. Al requisar el vehículo, se hallaron en el baúl diversas herramientas que habrían sido utilizadas para perpetrar el robo; además, se constató que Almendra vestía las mismas prendas que fueron captadas por las cámaras el día del hecho.

Durante el procedimiento, el personal policial también secuestró una cantidad no precisada de marihuana que el aprehendido tenía en su poder.

Almendra quedó alojado en la Comisaría Séptima bajo los cargos de robo, a disposición de las Unidades Funcionales de Instrucción Judicial (UFIJ) N° 7 y N° 19 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.