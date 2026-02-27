Una mujer le rompió la nariz a su pareja de un rodillazo: fue aprehendida

Un episodio de violencia se registró este viernes por la tarde en nuestra ciudad, cuando una joven de 21 años fue aprehendida tras agredir físicamente a su pareja en medio de una discusión.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 en una vivienda ubicada en calle 9 de Julio al 1900, cuando personal del Comando de Patrullas intervino ante un conflicto de pareja.

Según informó la policía, la mujer -identificada como Sheila Anahí Aibañez- habría incrementado su nivel de hostilidad durante una disputa y le propinó un golpe con la rodilla en la zona de la nariz a su pareja, un hombre de 28 años.

Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió un hematoma con sangrado, por lo que se iniciaron actuaciones por el delito de lesiones.

La joven fue trasladada y quedó a disposición de la justicia, mientras se avanza con las diligencias la autoridad judicial interviniente.