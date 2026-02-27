Una mujer le rompió la nariz a su pareja de un rodillazo: fue aprehendida
La víctima sufrió un hematoma con sangrado, por lo que se iniciaron actuaciones por el delito de lesiones.
Un episodio de violencia se registró este viernes por la tarde en nuestra ciudad, cuando una joven de 21 años fue aprehendida tras agredir físicamente a su pareja en medio de una discusión.
El hecho ocurrió alrededor de las 17 en una vivienda ubicada en calle 9 de Julio al 1900, cuando personal del Comando de Patrullas intervino ante un conflicto de pareja.
Según informó la policía, la mujer -identificada como Sheila Anahí Aibañez- habría incrementado su nivel de hostilidad durante una disputa y le propinó un golpe con la rodilla en la zona de la nariz a su pareja, un hombre de 28 años.
Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió un hematoma con sangrado, por lo que se iniciaron actuaciones por el delito de lesiones.
La joven fue trasladada y quedó a disposición de la justicia, mientras se avanza con las diligencias la autoridad judicial interviniente.