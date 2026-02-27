Cavani, entre el ocaso y el anhelo de un adiós a la altura de Boca y su carrera

Edinson Cavani quedó nuevamente afuera de la lista de convocados de Boca y su carrera futbolística comienza a apagarse al ritmo de la lesión lumbar que lo tiene a maltraer desde septiembre pasado.

Luego de un tratamiento realizado en la pretemporada con infiltración de corticoides incluida, el uruguayo había vuelto a sumar minutos contra Platense y fue titular ante Racing.

"Cuando las cosas no salen es cuando más hay que seguir... Vamo Boca", había escrito tras ser silbado en el 0-0 con la Academia.

Sin embargo, cuatro días después no fue citado para el cruce con Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Copa Argentina y las alarmas se encendieron.

El dolor en la espalda retornó repentinamente cuando ya parecía superado por el Matador, que otra vez se quedará fuera de las canchas.

En medio de las versiones sobre su posible retiro, en Ezeiza aseguran que no analiza colgar los botines y que tiene la cabeza puesta en superar de una vez por todas la lesión.

Con el anhelo de un adiós a la altura de Boca y su carrera, Cavani tiene decidido consultar a un especialista de cadera fuera del club para despedirse dentro de una cancha.