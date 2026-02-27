Detectan más de 100 viviendas y 19 piletas sin declarar en Pehuen Co

El Municipio de Coronel Rosales informó que el 12 de febrero se desarrolló la Etapa II de fiscalización catastral en Pehuen Co, en articulación con ARBA. Las tareas se concentraron en los barrios Reserva Darwin, Pueblo Darwin, Pehuen del Este y Mar del Bosque, identificados como zonas de crecimiento durante el relevamiento iniciado en septiembre de 2024.

Como resultado de los controles presenciales se detectaron 119 viviendas construidas sin declarar, que totalizan 10.737 metros cuadrados; 45 viviendas en construcción, con una superficie de 4.015 metros cuadrados; y 19 piletas que suman 420 metros cuadrados. Según se indicó, las construcciones no contaban con la correspondiente declaración ni con el permiso municipal exigido.

Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es regularizar la situación catastral y tributaria, fortalecer el ordenamiento territorial y garantizar condiciones de seguridad en las edificaciones. Además, destacaron que estas acciones apuntan a promover mayor equidad fiscal.

El Municipio invitó a los propietarios alcanzados por la fiscalización a acercarse a las áreas correspondientes para recibir asesoramiento y avanzar en la regularización.