General Cerri: aprehenden a un hombre tras un allanamiento positivo por abuso de arma y lesiones

Un hombre de 52 años fue aprehendido este viernes en General Daniel Cerri, luego de que un allanamiento arrojara resultado positivo en el marco de una investigación por abuso de arma, lesiones y amenazas.

El procedimiento lo llevó a cabo personal del GTO de Comisaría Quinta y de la Subcomisaría cerrense, en cumplimiento de dos órdenes de allanamiento y secuestro dispuestas por el Juzgado de Garantías N°4.

El primer operativo se realizó en un domicilio de calle Balcarce al 300, con resultado negativo en cuanto a los elementos requeridos por la justicia.

En tanto, el segundo tuvo lugar en Mayor Clerice al 1400, donde se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa y a la aprehensión de Guillermo Campos, imputado por los delitos mencionados.

La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el sábado 21 de este mes, cuando, según la denuncia, el ahora aprehendido y una mujer habrían amenazado con un arma de fuego y lesionado con un arma blanca a Martín Ferronato.