Sábado de amistosos y actividades en clubes locales con foco en el Oficial URS

Mientras sigue la cuenta regresiva para el inicio del principal campeonato de rugby de la ciudad en primera división, algunos clubes realizarán hoy actividades de pretemporada para llegar de la mejor manera al debut, el sábado 7 de marzo.

Recordamos que el Oficial de Primera de la Unión de Rugby del Sur arranca ese día con Sociedad Sportiva-Santa Rosa RC y Argentino-Universitario en la categoría principal (zona Oro). Fecha libre tendrá El Nacional, que este fin de semana cierra su gira por Reino Unido.

Sociedad Sportiva, último campeón, se presenta esta tarde en Tandil para disputar amistosos ante el local Los 50, que el sábado pasado se probó ante Argentino.

El equipo dirigido por Diego Samuel viajó con tres planteles para disputar partidos de 20 minutos, respectivamente, con el objetivo de lograr rodaje de cara al inminente estreno. Los cotejos arrancan a las 14.

Además, en el primer mes de competencia del año Las Palomas afrontarán el repechaje conducente al Torneo del Interior. El rival será Neuquén RC y se jugará en La Carrindanga con fecha establecida por UAR para el sábado 28 de marzo.

Actividades en el Gatica

En las instalaciones del club Universitario también se llevarán a cabo este sábado una serie de actividades con la participación de jugadores de ayer y de hoy.

En cuanto al plantel superior de Las Pirañas, se probará esta tarde ante su par de Universidad Nacional del Sur a las 15.30.

La idea de los entrenadores Mariano Minnaard ("Uni") y Fabián Fornetti (UNS) es darle participación a todos los jugadores de plantel superior en una serie de partidos.

También se vivirá un sábado emotivo en el Gatica porque se reencontrarán los veteranos de la gira del Rojo por Europa (1995).

Primero jugarán una tocata, a partir de las 17, y a la noche compartirán una cena de camaradería desde las 21.

Entrena Argentino

Habrá acción desde temprano hoy en el country de Argentino, donde a partir de las 8 el plantel superior cumplirá distintas tareas que hacen a la preparación para el Oficial y resto de la temporada.

Los dirigidos por Lisandro Flores tendrán charlas sobre objetivos, prevención y cuidados kinesiológicos -entre otros temas- para después llevar a cabo actividades de consolidación de grupo.

Concluirán alrededor de 12.30, tras lo cual el equipo, staff y dirigentes compartirán un almuerzo.

Torneos con fechas

La Unión de Rugby del Sur confirmó esta semana las fechas para distintos torneos locales que hacen al calendario oficial.

El encuentro de rugby infantil "Oscar Virdis" que organiza Universitario se jugará el próximo sábado 11 de abril.

Por su parte Argentino confirmó las fechas para sus dos tradicionales torneos: el vigésimo "Anahí Menna de Vila" de rugby infantil se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre, mientras que el el seven de juveniles y mayores "Águilas del Sur" se jugará el sábado 14 de noviembre,