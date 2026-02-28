El comienzo de la temporada 2026 de la Liga del Sur está cada vez más cerca. Será la tercera participación consecutiva de Dublin en el Promocional y su flamante entrenador Bruno Paolella se tiene fe para hacer historia.

Al “Búfalo” no le tembló el pulso para resaltar que el objetivo es meterse en un playoffs, lo que equivaldría a un hito desde que el club del barrio San Martín regresó al fútbol doméstico.

Claro que también está el anhelo de volver a su reducto natural. De todo eso y mucho más, Paolella le dejó sus sensaciones a La Nueva.

--¿Qué significa este desafío?

–Sinceramente significa mucha felicidad porque estoy muy contento de ser el DT de Dublin. Por eso, cuando me llamaron ni lo dudé.

--¿Qué expectativas tenés en lo personal y en lo colectivo?

--•Uno siempre arranca con las máximas expectativas. Después, si no sale lo que uno pretende intento ser positivo y mirar hacia adelante. Después, en lo colectivo, apostamos conjuntamente con el cuerpo técnico en llegarle al grupo para ser un equipo competitivo.

--¿Estás conforme con el plantel que se conformó?

--Realmente estoy conforme con los chicos que quedaron del año pasado en el plantel y con los que incorporamos.

--¿Qué expresión futbolística te gustaría ver de tu equipo?

--Quiero ver un equipo ordenado y, a partir de allí, desarrollar un juego practico. Y que se puedan adaptar a las distintas variantes de cada partido.

--¿A qué le apuntan?

--Nos planteamos como meta entrar a los playoff de cada torneo.

--¿Puede ser una ventaja jugar en el escenario natural?

--Primero, creo que es una necesidad para el club, para el grupo y la barriada. Jugar en nuestra cancha nos dará un sentido de pertenencia.

--¿Qué Promocional esperás?

--Como siempre, espero un torneo apasionante y parejo.

--¿A qué equipos vislumbras como potenciales candidatos?

--Comercial, Rosario Puerto Belgrano y Tiro Federal.

--¿Qué sentís que incorporaste desde que comenzaste en la dirección técnica?

--La verdad que incorporé conocimientos tácticos. Por otro lado, las diferentes vivencias del día a día te van haciendo crecer como DT.

--¿Qué te dejó el paso por Sansinena, Tiro Federal y el fútbol de la zona?

--Todo fue enseñanza: los distintos tratos y formas con los jugadores, dirigentes, colaboradores, árbitros, rivales y DTs colegas.

--¿Qué te dejaron de balance los primeros movimientos futbolisticos?

--El balance fue positivo. En cada uno de los amistosos tuvimos que resolver distintas cuestiones y las pudimos ejecutar. Por ejemplo, fuimos perdiendo dos partidos y pudimos empatarlos.

--¿Qué cambiarías del formato de campeonato de la Liga del Sur?

--Alinearía un poco mas los torneo de la A y la B en la forma de disputa para que no haya tantos días de diferencia entre el equipo que juega la Promoción y el segundo de la B. Después, antes de que inicien los torneos –de a uno a tres fines de semana--, le buscaría la vuelta para poder realizar en forma oficial o amistosa cuadrangulares nocturnos en las canchas con iluminación entre clubes de la B y la A e, incluso, con clubes de ligas cercanas como las de Villarino, Rionegrina, Sureña, Coronel Suárez y Coronel Dorrego.