“Nos planteamos como meta entrar a los playoff de cada torneo”
Bruno Paolella no anduvo con rodeos y auguró un buen año para Dublin, que volverá a jugar en su escenario natural.
El comienzo de la temporada 2026 de la Liga del Sur está cada vez más cerca. Será la tercera participación consecutiva de Dublin en el Promocional y su flamante entrenador Bruno Paolella se tiene fe para hacer historia.
Al “Búfalo” no le tembló el pulso para resaltar que el objetivo es meterse en un playoffs, lo que equivaldría a un hito desde que el club del barrio San Martín regresó al fútbol doméstico.
Claro que también está el anhelo de volver a su reducto natural. De todo eso y mucho más, Paolella le dejó sus sensaciones a La Nueva.
--¿Qué significa este desafío?
–Sinceramente significa mucha felicidad porque estoy muy contento de ser el DT de Dublin. Por eso, cuando me llamaron ni lo dudé.
--¿Qué expectativas tenés en lo personal y en lo colectivo?
--•Uno siempre arranca con las máximas expectativas. Después, si no sale lo que uno pretende intento ser positivo y mirar hacia adelante. Después, en lo colectivo, apostamos conjuntamente con el cuerpo técnico en llegarle al grupo para ser un equipo competitivo.
--¿Estás conforme con el plantel que se conformó?
--Realmente estoy conforme con los chicos que quedaron del año pasado en el plantel y con los que incorporamos.
--¿Qué expresión futbolística te gustaría ver de tu equipo?
--Quiero ver un equipo ordenado y, a partir de allí, desarrollar un juego practico. Y que se puedan adaptar a las distintas variantes de cada partido.
--¿A qué le apuntan?
--Nos planteamos como meta entrar a los playoff de cada torneo.
--¿Puede ser una ventaja jugar en el escenario natural?
--Primero, creo que es una necesidad para el club, para el grupo y la barriada. Jugar en nuestra cancha nos dará un sentido de pertenencia.
--¿Qué Promocional esperás?
--Como siempre, espero un torneo apasionante y parejo.
--¿A qué equipos vislumbras como potenciales candidatos?
--Comercial, Rosario Puerto Belgrano y Tiro Federal.
--¿Qué sentís que incorporaste desde que comenzaste en la dirección técnica?
--La verdad que incorporé conocimientos tácticos. Por otro lado, las diferentes vivencias del día a día te van haciendo crecer como DT.
--¿Qué te dejó el paso por Sansinena, Tiro Federal y el fútbol de la zona?
--Todo fue enseñanza: los distintos tratos y formas con los jugadores, dirigentes, colaboradores, árbitros, rivales y DTs colegas.
--¿Qué te dejaron de balance los primeros movimientos futbolisticos?
--El balance fue positivo. En cada uno de los amistosos tuvimos que resolver distintas cuestiones y las pudimos ejecutar. Por ejemplo, fuimos perdiendo dos partidos y pudimos empatarlos.
--¿Qué cambiarías del formato de campeonato de la Liga del Sur?
--Alinearía un poco mas los torneo de la A y la B en la forma de disputa para que no haya tantos días de diferencia entre el equipo que juega la Promoción y el segundo de la B. Después, antes de que inicien los torneos –de a uno a tres fines de semana--, le buscaría la vuelta para poder realizar en forma oficial o amistosa cuadrangulares nocturnos en las canchas con iluminación entre clubes de la B y la A e, incluso, con clubes de ligas cercanas como las de Villarino, Rionegrina, Sureña, Coronel Suárez y Coronel Dorrego.