Es ley: con números holgados, el Senado sancionó la reforma laboral

Con una mayoría cómoda que construyó el oficialismo junto a sectores aliados, el Senado convirtió en ley el proyecto de reforma laboral luego de una jornada de protestas en las cercanías del Congreso.

La votación reflejó un desenlace bastante holgado en favor del Gobierno, en línea con las estimaciones previas: 42 votos a favor, 28 negativos y dos abstenciones (Natalia Gadano y José Carambia)

Uno de los primeros en expresarse en redes sociales fue el Presidente. "HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral. VLLC!", posteó Javier Milei en redes sociales.

También el Ministro del Interior se expresó en torno al triunfo legislativo. "Tenemos Reforma Laboral en la Argentina. ¡Vamos Carajo!", tuiteó Diego Santilli.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien participó de forma protagónica en las negociaciones para destrabar los consensos con sectores dialoguistas, se mostró eufórica tras el resultado y se llevó todas las miradas.

Al final de la sesión, la ex ministra de Seguridad arengó a su tropa y juntó al resto de los senadores libertarios para una foto que registrara el momento de pleno júbilo, que se convierte en un hito en la gestión de Javier Milei.

Victoria Villarruel, Presidenta del Senado

De esta manera, la Cámara alta convalidó la modificación aplicada en la Cámara de Diputados que eliminó el polémico artículo 44 que proponía reducir hasta un 50% el sueldo a personas con licencias por accidentes o enfermedades graves.

La norma aprobada incluyó artículos cuestionados por la oposición como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA. (NA)