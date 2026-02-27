Javier Milei destacó la sanción de la reforma laboral: “Histórico”

El presidente Javier Milei celebró reciente la sanción de la reforma laboral en el Senado.

“Histórico. Tenemos modernización laboral. ¡VLLC!“, escribió en su cuenta de X poco después de terminar la sesión en el Senado.

Y también se expresaron desde su círculo más cerrado.

“Tenemos Reforma Laboral en la Argentina. ¡Vamos!“, destacó por su parte el ministro del Interior, Diego Santilli, en un breve mensaje en redes sociales.

Durante esta jornada también se convirtió en ley la baja de la edad de imputabilidad. Con ésta y otras normas aprobadas durante el período de extraordinarias, el jefe de Estado encara la apertura de sesiones ordinarias del próximo 1 de marzo con un fuerte respaldo en ambas cámaras.

La reforma laboral fue aprobada con 42 votos a favor y 28 en contra. Durante la discusión en el recinto, se eliminó el artículo 44, que había generado polémica, ya que planteaba la reducción de salario a trabajadores con licencias médicas.

Desde el lado de la oposición hubo críticas. Una de las voces que la cuestionó fue el peronista Marcelo Lewandowski indicó: “Este proyecto no moderniza, precariza. (...) No va a generar trabajo para nadie”. (Fuente: TN).