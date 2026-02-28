Se conoció una nueva obra de Antonio Gaudí

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Cuando parecía que todo estaba dicho sobre la obra de Antoni Gaudí, referente del modernismo catalán, la Generalitat de Cataluña ha confirmado que el arquitecto es el autor del Xalet del Catllaràs, una obra de principios del siglo XX.

El informe fue elaborado por el profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, Galdric Santana Roma, con los debidos argumentos que demuestran esa autoría.

Situado en la zona montañosa al norte de Barcelona, ​​en la comarca del Berguedà, el chalet fue construido entre 1901 y 1908 para Eusebi Güell, mecenas de Gaudí, quien le encargó al arquitecto el famoso Parque Güell.

Destinado a albergar a los ingenieros ocupados en las instalaciones mineras, Gaudí fue sospechado como el autor del Xalet debido a sus vínculos con Güell, aunque no había evidencia alguna que lo confirmara.

La estructura

Ahora se concluyó que Gaudí fue el proyectista del edificio debido a detalles estructurales que el utilizaba en el momento de la construcción y que otros profesionales adoptaron 10 o 15 años después. Estos incluyen arcos, bóvedas y muros interiores con ángulos de 45 grados.

Se cree que Gaudí no se reconoció como autor del chalet porque, al no supervisar la construcción, el edificio fue modificado respecto a sus planos originales.

La construcción coincidió con los trabajos de Gaudí en la Casa Batlló y el Park Güell, lo que llevó a algunos a dudar de su participación en el remoto chalet.

Actualmente en desuso, el edificio presenta una estructura de arco apuntado que alberga seis apartamentos distribuidos en sus tres plantas. Una chimenea sobresale del tejado y una escalera de caracol del centro de la fachada.

Si bien la obra aparece alejada de las características del resto de los trabajos de Gaudí, este reconocimiento será un antes y un después para el chalé, que poco a poco pasará a estar en los mapas del turismo mundial.

Se recuerda que este año se cumple un siglo del fallecimiento de Gaudí, con la atención puesta en la terminación, luego de 144 años de obra, de la Sagrada Familia de Barcelona, ​​una de los edificios más visitadas del planeta