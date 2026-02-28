Una Licenciada en Ciencias de la Educación, con el mejor promedio

la licenciada María Paz Agarraberes, en el momento de recibir su diploma en avenida Colón 80. Fotos: Prensa UNS

Una flamante Licenciada en Ciencias de la Educación se convirtió en la egresada más destacada al obtener el mejor promedio en la 413ª Colación de Grados de la Universidad Nacional del Sur.

María Paz Agarraberes obtuvo la distinción al registrar un promedio general de 9,12 puntos (9,33 sin aplazos) a lo largo de su formación académica en la casa de Altos Estudios.

Desde la izq., Andrea Castellano, María Paz Agarraberes, el decano Raúl Menghini y el secretario académico Mariano Garrido.

En el Aula Magna de avenida Colón 80 tuvo lugar la primera colación de grados del año, que fue presidida por la vicerrectora, doctora Andrea Castellano.

Formaron parte de la misma los siguientes Departamentos: Biología Bioquímica y Farmacia; Ciencias de la Administración, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias e Ingeniería de la Computación, Derecho, Economía, Geología, Humanidades, Ingeniería, Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, Ingeniería Química, y Geografía y Turismo, cuya directora decana, magíster Cecilia Rodríguez, estuvo a cargo del discurso respectivo.

El listado completo de flamantes profesionales es el siguiente:

Bioquímico: María Luna Olleros.

Farmacéutico: Mariana Courtois, Ayelén Analy Gallo del Riego, Lourdes Berenice Lezcano y Lorena Elizabeth Rossi.

Licenciado en Ciencias Biológicas: Joaquín Vázquez.

Contador Público: Gabriela Beatriz Arias, Magalí Goizueta, Carolina Gottfried, Jessica Anahí Lamas, Mariana Pierolivo, Facundo Antonio Reyes Verón y Guadalupe Ayelén Vergara.

Licenciado en Administración: María José Amigo Orge, Brenda Cataldo Pinares y Agustina Aylén Sáez.

Licenciado en Ciencias de la Educación: María Paz Agarraberes.

Enfermero: Azul Abigail Brilz, Valentina Bustos, Micaela Soledad Devesa, Facundo Diego, Ludmila Ariadna Milivinti y Cintia Estefanía Zárate.

Licenciado en Enfermería: Ana Julia Avilés, Carolina Andrea Caprin Dal Sasso, Marina Tamara Carbonetti, Daiana Alejandra Carreras, Jana Victoria Ferreyra, Agostina García Rey y Gisela Paola Machado.

Técnico Universitario en Acompañamiento Terapéutico: María Valentina Aguilar, Noelia Marina Arias y Camila Florencia de las Heras Tarnoski.0

Ingeniero en Sistemas de Información: Juan Francisco Buñes, Bruno Mandolesi, Victoria Abril Martín Sahagun, Nicolás Messina, Virgilio Nehuén Ocampos Crudeli, Agustín Santiago Peyrot y Thiago Ariel Zanconi.

Abogado: María Pía Wojszko y Juana de Mendieta.

Licenciado en Economía: Agustín Cabrera, Brisa Ailén Carrera, Marcos Furland y Julieta Giovannini.

Arquitecto: Florencia Belén Vergara.

Licenciado en Turismo: Guadalupe Andrés.

Licenciado en Ciencias Geológicas: Emiliano Di Stefano, Vanesa Magalí Heiland y Rosario Belén López Milano.

Profesor en Historia: Gabriel Nicolás Carrio y Anahí Zudaire Sáez.

Ingeniero Civil: Naim Josué Bidone.

Ingeniero Industrial: Micaela Depaolo Cabarcos y Micaela Rost.

Ingeniero Electrónico: Martín Federico Gonzales Rubio.

Ingeniero Químico: Matías Facundo Fortelli y Katherine Lincor García.

Técnico Universitario en Operaciones Industriales: Uriel Tomás Cerna Torres.

"Fue un recorrido personal, pero al mismo tiempo colectivo"

Guadalupe Andrés, Licenciada en Turismo

"Hoy, 27 de febrero, tiene lugar el cierre de una etapa muy importante en la vida de cada uno de nosotros, los graduados. Luego de mucho esfuerzo y dedicación, por fin estamos acá. Y estoy segura de que más de uno, al igual que yo, soñó mucho con este día.

Cada uno sabe el camino que recorrió para llegar hasta acá. Pudo haber sido más o menos complejo y haber llevado más o menos tiempo, pero todos seguramente atravesamos días buenos y días malos, algunos tropezones, aunque también muchas alegrías y satisfacciones. En fin, vaivenes de todo tipo, sin dejar de mencionar quizás una pandemia, quizás un tornado, quizás también una inundación. No ha sido fácil.

Sin dudas fue un recorrido personal, pero al mismo tiempo colectivo. Lo llevamos adelante con el apoyo de nuestras familias, de la mano de nuestros amigos, junto a los compañeros y profesores que nos cruzamos en el camino.

Para algunos implicó también alejarnos de nuestros hogares, resignar fechas importantes para poder llegar a parciales y finales, todo con el objetivo de algún día estar acá.

Quiero agradecer a todos los que fueron parte de este proceso, pero hacer una mención especial a quienes forman parte de la Universidad Nacional del Sur. En mi familia soy la segunda en obtener un título; la primera fue mi mamá. Y si no hubiera podido estudiar en una universidad pública, creo que no lo hubiese logrado.

Esta casa de estudios me permitió no solo formarme académicamente, sino también personalmente, gracias a las oportunidades que brinda: el área de extensión, los intercambios académicos, los cursos de idiomas, el comedor, las distintas salas de estudio… cada espacio dispuesto para hacer comunidad, crecer y aprender.

Espero representar a esta institución como profesional en cada ámbito que me toque desempeñarme, y que los valores forjados en estos años como estudiante me acompañen siempre.

Lo mismo deseo para todos los que hoy reciben su título: que lo atravesado en esta etapa nos haya dado no solo herramientas académicas, sino también criterio, compromiso y responsabilidad para ejercer nuestra profesión.

Hoy cerramos una etapa, pero también asumimos un desafío. Que sepamos estar a la altura.

Felicitaciones a todos".

"Confíen en ustedes mismos"

MG. Cecilia Rodríguez, Decana de Geografía y Turismo

"Quiero comenzar expresando mi más sincera felicitación a quienes hoy culminan su etapa de formación académica. Este es, sin dudas, el acto más importante de nuestra Universidad: la entrega de Títulos. Este documento que se llevan es la síntesis de un enorme esfuerzo colectivo que hoy celebramos con alegría y una profunda reflexión sobre lo que les va a significar ser profesionales en la Argentina actual.

Hago hincapié en que este logro es COLECTIVO. Para llegar a esta instancia, fue necesario el esfuerzo principal de cada una y cada uno de ustedes, pero ese esfuerzo no ocurrió en el vacío. Hay un paralelismo invisible pero inquebrantable entre su sacrificio personal y la apuesta que hace la sociedad por ustedes. Nadie llega solo, su excelencia es la mejor respuesta a la confianza que esa sociedad ha depositado en ustedes.

En este camino que transitaron, fue necesario también el compromiso de docentes que han dedicado su esfuerzo (apoyados en su vocación) en transmitir conocimiento y valores, de no docentes que acompañan con su labor a sostener la Universidad, de sus compañeras y compañeros, que seguramente han facilitado, en parte, el tránsito y la adquisición de conocimiento y muy pero muy especialmente a sus familias que con la contención y el acompañamiento, a lo largo de la carrera han permitido que ustedes hoy tengan este acto no sólo de entrega de un Título, sino también de reconocimiento a tanto esfuerzo, dedicación, perseverancia, convicciones y esperanzas puestas en conseguir la meta y tener entonces, a partir del día de hoy, nuevos horizontes y nuevas perspectivas de vida.

Sabemos que han pasado años difíciles de recorrido académico, aprendiendo a pensar críticamente, a resolver problemas y a adaptarse a los cambios constantes de un mundo complejo. Demostraron compromiso, vocación y capacidades que probablemente no sabían que tenían. Pero, mientras ustedes estudiaban, hubo una sociedad que, con sus impuestos, sostuvo esta Universidad Pública y Gratuita.

En estos tiempos, debemos recordar que la universidad pública es mucho más que un lugar donde se dictan clases. Es el corazón del desarrollo de nuestra ciudad de Bahía Blanca, de nuestra región y de todo el país. La sociedad argentina valora su universidad porque sabe que de aquí salen los profesionales que diseñan puentes, que sanan enfermedades, que investigan nuevas energías, que garantizan la justicia; profesionales que también interpretan nuestra historia, que fortalecen los lazos de nuestra comunidad y que piensan las soluciones humanas para los desafíos de un mundo cada vez más complejo.

El Estado tiene la responsabilidad histórica de estar a la altura de las demandas de sus ciudadanos. Sostener con recursos la educación y la investigación científica es una obligación para con las generaciones que vendrán. Sin recursos, no hay laboratorios; sin laboratorios, no hay ciencia; y sin ciencia propia, un país pierde su capacidad de decidir su propio destino.

Ustedes son el resultado de esa inversión pública. Por eso, llevar un título de la UNS es también llevar el mandato de defender este sistema que les permitió llegar a ser lo que hoy son.

Ahora son profesionales, que han egresado de la Universidad, y eso les asigna una función social que deben asumir con rectitud y convicción. Un título universitario garantiza que son personas idóneas, calificadas por una comunidad de excelencia. Pero el prestigio de ese título no depende solo de sus notas, sino de su ética y su compromiso con el bienestar de la comunidad.

Se insertarán en un mundo laboral inestable y competitivo, pero se llevan de aquí un capital que nadie les podrá quitar: la flexibilidad ante la adversidad, la capacidad de trabajar en equipo y un sistema de valores que debe ser su ancla de estabilidad.

No olviden nunca que su comportamiento social y científico será el fiel reflejo del prestigio de su Universidad y de su país. Sean profesionales que sirvan a la comunidad, que busquen la resolución civilizada de los conflictos y que trabajen por una sociedad más justa.

Para finalizar, sabemos que el "día después" genera incertidumbre. Pero tengan la certeza de que su formación es de excelencia y los pone en una situación ventajosa frente a los desafíos que vendrán.

Confíen en ustedes mismos, tal como nosotros, sus docentes, confiamos en ustedes. A partir de hoy, son los embajadores de la Universidad Nacional del Sur y representantes de la universidad pública argentina en el mundo. Sientan un profundo orgullo de poseer un título otorgado por una institución reconocida por su jerarquía y calidad académica.

Tengan presente que por siempre serán parte de la UNS. Aquí siempre serán bienvenidos, porque esta sigue y seguirá siendo su casa.

En nombre de toda la comunidad universitaria, les deseo el mayor de los éxitos en el camino que hoy emprenden.

¡Felicitaciones, graduadas y graduados! Muchas gracias".