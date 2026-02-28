Las piletas de Villa Mitre

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 54 años, en febrero de 1972, el club Villa Mitre inauguró su novedoso complejo de piscinas.

“Villa Mitre cancela hoy toda una época y entra en otra”. De esta manera comentó la novedad este diario, dando cuenta de la habilitación de un natatorio que buscaba, se dijo, “reemplazar a los balnearios”.

La obra tenía un significado “mucho mayor que el que a primera vista se aprecia”, ya que se asumía que significaba una forma de entrar en el “cambio”.

Las piletas se ubicaban en el histórico terreno de calle Alberdi al 1300, el mismo donde se ubicó la primera cancha de básquet del club que oficiaba además de pista de baile, el lugar donde nació “más de una nueva familia villamitrense”, según apuntó este diario.

La construcción comenzó en marzo de 1971 y se disponía de una piscina para mayores, de 25 metros de lado, con un apéndice de 10 y una profundidad variable entre 1,40 a 1,80 metros. La otra, para los más pequeños, de 10 por 12,5 metros y entre 50 y 70 centímetros de profundidad.

Para su llenado se disponía de una perforación realizada en el mismo predio, la cual llegaba a 240 metros de profundidad.

Se construyeron dos cantinas, un quincho, grupos sanitarios y vestuarios. Por otro lado se decidió no forestar el sitio, siguiendo la sugerencia de especialistas que explicaron que las hojas influían de afectaban la calidad el agua. A cambio de eso se dispusieron varios sectores con sombrillas.

Hubo ceremonia inaugural, izado de banderas, marcha del deporte, corte de cintas por parte del intendente municipal Víctor Puente, toque a diana y bendición de las aguas.

La historia de las piletas de calle Alberdi terminó a fines de 2018. Ese año se decidió demolerlas para dar lugar a un complejo edilicio. La institución, entre tanto, construyó su nuevo natatorio ocupando terrenos de la sede de calle Garibaldi 149.