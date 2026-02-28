Con deporte, familia y compromiso social, El Cometa vuelve a latir en el barrio Noroeste

Javier O. Schwab [email protected] Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

En un rincón donde el esfuerzo vale más que las palabras, el sonido seco de una bocha golpeando el chico vuelve a escucharse con fuerza. El Club El Cometa atraviesa una nueva etapa, y lo hace de la mano de la Fundación Bahía Blanca por los Niños, que desde septiembre de 2007 trabaja por la contención y el acompañamiento de chicos y adolescentes en la ciudad.

La historia que impulsa este proyecto tiene mucho de familiar. De cinco hijos, dos eligieron las bochas como pasión. Joaquín (Herlein), el menor, ya suma tres títulos Sub-15 y participaciones en los Torneos Bonaerenses. Agustín, el mayor, también gritó campeón en la última temporada. Entre trofeos, viajes y tardes interminables en la cancha, fue tomando forma una idea: devolverle a El Cometa todo lo que el deporte les dio.

Hace apenas 45 días, el panorama era complejo. El predio presentaba serios problemas estructurales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Estaba incluso peor que la experiencia que vivimos en Catamarca", dijo Guillermo Herlein, uno de los impulsores del cambio.

"Con trabajo voluntario, aportes propios y donaciones privadas, incluidas chapas para reparar el techo, comenzó la transformación. No fue maquillaje, fue reconstrucción. Y, sobre todo, fue decisión", afirmó.

El proyecto deportivo es una apuesta fuerte.

"La idea es fusionar la energía de los más jóvenes con la trayectoria de referentes que conocen el juego y el barrio. En la categoría Primera competirán Joaquín Herlein y Joaquín Varela, acompañados por jugadores de experiencia como Juan Carlos Navarro y Oscar 'Papo' Ocampo.

En segunda lo harán Majo Ruiz, Silvia Barona, Cristian San José y Marchese, mientras que en tercera se suman Fabricio Marchese, Juan Ignacio y Valentino Montironi", dijo, a la vez que destacó a Julio Fueyo como el artífice de todo.

"La meta no es solo ganar torneos. Es formar personas. La experiencia suma, pero lo más importante es la calidad humana”, contó.

El club también abrirá sus puertas a la comunidad con una propuesta educativa. Desde marzo comenzará a funcionar una escuela primaria para adultos, articulada con el Consejo. Las clases se dictarán de lunes a viernes de 13.30 a 16.30.

Actualmente hay entre 20 y 22 personas inscriptas, muchas de ellas adultos mayores que necesitaban un espacio para continuar sus estudios.

Paula Cacheiro, a cargo de la Fundación y presidenta de El Cometa, destacó la importancia de contar con un lugar físico.

"Trabajamos por período lectivo, de marzo a diciembre. Antes alquilábamos otro espacio y todo salía de nuestro bolsillo. Hoy poder estar acá nos permite sostener el proyecto", explicó.

La Fundación cerró el último ciclo con 63 chicos en su sede anterior. Si bien por una cuestión geográfica esos jóvenes no se trasladarán, la expectativa es replicar el crecimiento en este nuevo barrio.

"Sabemos que acá también hay necesidad y queremos que los chicos tengan deporte, contención y acompañamiento", señaló Cacheiro.

En cuanto a la escuela deportiva, Agustín estará a cargo de los mayores de 12 años y Joaquín coordinará a los menores.

"La intención es sumar más colaboradores con el correr de los meses", subrayó.

“Hoy tenemos buena relación con todos. Lo importante es que la actividad crezca y que los chicos tengan un lugar donde formarse”, dijo Guillermo Herlein.

La cesión del espacio para la primaria de adultos no tiene fines de lucro.

"No buscamos ningún rédito económico. Es simplemente ayudar a la comunidad", remarcan los dirigentes.

Con la cancha activa, el plantel en competencia y un proyecto que combina formación, inclusión y deporte, la institución apuesta a convertirse nuevamente en un punto de referencia en el barrio.

"Salvar una institución es importante, pero también estamos salvando una cancha de bochas. Y cada cancha que sigue abierta en Bahía es una victoria para todos", concluyó Herlein.