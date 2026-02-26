Mayor experiencia y rodaje para El Nacional con los amistosos en Gales

La delegación del Celeste en el estadio Principality de Cardiff, donde realizó una visita guiada. Fotos: prensa El Nacional.

La gira que equipos de rugby del club El Nacional realiza por Reino Unido tuvo otro capítulo importante en la visita a Gales.

Con un plantel de mayores y otro de juveniles la delegación bahiense se enfrentó en la segunda y última tanda de amistosos ante Merthyr RFC, club galés de la ciudad de Merthyr Tydfil.

Allí, en las instalaciones de dicha institución en el Wern Sports Park, el equipo bahiense jugó primero en juveniles (16/18 años) ante el club local. Se disputaron dos tiempos de 35 minutos y la victoria fue del dueño de casa por 34 a 7, con try del visitante conseguido por Santiago Capeletti y convertido por Agustín Venancio.

"Fue un partido bastante parejo en el que ellos se mostraron un poco más ensamblados que los chicos nuestros, que jugaron de manera muy valiente", dijo a modo de balance Mariano Marsili, mánager de El Nacional.

Después, el partido de mayores fue ante un combinado conformado por jugadores de seis equipos de esa región. Se disputaron tres tiempos de 25 minutos cada uno, con triunfo de los locales por 29 a 22.

"En el primer tiempo jugaron con su equipo más fuerte con varios jugadores del Premiership (primera división nacional de Gales) y luego en los tiempos restantes hicieron un mix de jugadores porque tenían 35 disponibles, contra 22 nuestros. Fue un partido mucho más duro en el contacto que el partido que jugamos en Dublín y en una cancha de sintético 4G. Un equipo con scrum fuerte y bastante movilidad. Se jugó a cancha llena y al principio los chicos nuestros estaban bastante sorprendidos, pero cuando pudieron soltarse salieron cosas interesantes", agregó Marsili.

Los puntos del Celeste fueron por tries de Leonardo Mendoza, Bernardino Barbero (convertido por Juan Ignacio Samuel) y dos de Elías Gerardi.

El amistoso marcó por un lado la despedida del plantel superior celeste de los jugadores Juan Manuel Gómez y Segundo Leoz y por otro el debut de algunos juveniles.

Como parte de las actividades recreativas en Gales, los jugadores y staff realizaron una visita al imponente estadio Principality de Cardiff, casa del seleccionado de ese país.

La delegación se encuentra ahora en Inglaterra, donde ayer realizó entrenamiento y visita al club Saracens de la liga inglesa Premiership. La práctica la llevaron a cabo los juveniles de la institucion bahiense con sus pares del área amateur del equipo inglés.

Este sábado la actividad principal será presenciar el duelo Harlequins-Newcastle Red Bulls por la Premiership.

El regreso a nuestra ciudad está programado para el domingo próximo con salida desde Londres a la tarde y arribo a suelo bahiense por vía terrestre para el lunes a las 20, según cronograma oficial.