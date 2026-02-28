Ante intimidaciones por deudas, la OMIC insta a realizar la denuncia

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) recordó que el hostigamiento por parte de empresas de cobranza puede ser denunciado y advirtió que, aun cuando exista una deuda, ninguna firma está habilitada a ejercer prácticas intimidatorias ni a vulnerar la dignidad de las personas.

Desde el organismo señalaron que en los últimos años se incrementaron las consultas vinculadas a gestiones de cobro extrajudicial que incluyen llamados reiterados, mensajes amenazantes, contactos con familiares o en los lugares de trabajo, y advertencias sobre supuestos embargos o denuncias penales que no existen.

En ese marco, se aclaró que este tipo de conductas pueden contradecir lo establecido en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que reconoce el derecho al trato digno (artículo 8 bis) y la obligación de brindar información clara, cierta y detallada sobre la deuda reclamada (artículo 4).

"Tener una deuda no implica perder derechos. La gestión de cobro debe realizarse dentro del marco legal y sin afectar la dignidad de las personas", indicaron desde la dependencia municipal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Entre las prácticas que podrían resultar abusivas se encuentran: comunicarse con familiares, amigos o empleadores para presionar el pago; enviar mensajes intimidatorios o en horarios irrazonables; reclamar montos sin detallar su origen, composición e intereses; simular juicios, embargos o acusaciones penales inexistentes; y amenazar con el secuestro de bienes sin orden judicial.

El director de la OMIC, Pablo Daguerre

Asimismo, se recordó que los vecinos pueden inscribir su número de teléfono celular en el Registro Nacional No Llame, una herramienta destinada a limitar llamadas de publicidad, oferta, venta o promociones no autorizadas, y que contribuye a reducir comunicaciones no deseadas.

La OMIC informó que brinda orientación, asesoramiento y gestión de reclamos a través de canales administrativos y de mediación, con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos de consumidores y usuarios.

Quienes atraviesen situaciones de hostigamiento pueden acercarse a la oficina para recibir asesoramiento y, si corresponde, iniciar la denuncia pertinente.