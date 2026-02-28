Con horario ampliado, llega La Noche de la Feria al Parque Independencia

Esta tarde se realizará una nueva edición de "La Noche de la Feria del Parque Independencia", una propuesta especial que apunta a visibilizar y fortalecer la actividad ferial en Bahía Blanca, con eje en el desarrollo productivo local, la economía barrial y el acceso a iniciativas culturales y recreativas abiertas a la comunidad.

La jornada se enmarca en el esquema habitual de ferias que funcionan en distintos puntos de la ciudad, espacios que convocan a feriantes, artesanos, emprendedores y productores con una amplia variedad de propuestas locales.

En esta oportunidad, la actividad se desarrollará de 17 a 00 horas en el anfiteatro del sector ferial del Parque Independencia, uno de los principales escenarios donde se instalan las ferias durante los fines de semana.

Desde el Municipio indicaron que la iniciativa forma parte de una política orientada a consolidar la red de ferias como ámbitos de encuentro social, circulación cultural y dinamización económica. Con la extensión horaria y una programación especial, se busca ampliar la oferta para que los vecinos puedan disfrutar de distintas alternativas a lo largo de toda la jornada.