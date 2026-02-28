Primer paso para reconvertir al canal Maldonado en un paseo urbano-ambiental

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Con la reciente adjudicación de la etapa II de la obra de Reconstrucción del canal Maldonado se pondrá en marcha un ambicioso proyecto que atenderá no sólo la cuestión hidráulica –ampliar la capacidad del canal-- sino que busca reconvertir al mismo canal desde el punto de vista paisajístico y de uso, de modo que deje de ser una barrera urbana y se convierta en un sitio de estar, de paseo y de encuentro.

“Además de ampliar la capacidad de transporte de agua a partir de su ensanche, la nueva infraestructura, compuesta por puentes vehiculares y ferroviarios, pasarelas peatonales, paseo lineales, bicisenda y piezas modulares, busca mejorar la interacción en el tejido urbano y brindar otras oportunidades de conexión e integración social”, indica la memoria descriptiva elaborada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia.

La propuesta en ese sentido es que el canal funcione como un paseo que una al balneario Maldonado con el parque de Mayo, a través de una bicisenda-camino peatonal a desarrollarse en el fondo del mismo, así como un tratamiento a ambas márgenes que mejoren la conexión Noroeste-Sudeste de la ciudad.

Más allá de la modificación del perfil del canal de modo de triplicar su capacidad de transporte de agua, se implementarán piezas-puentes de carácter urbano que atraviesan el canal, ampliando las áreas verdes y el espacio público, mejorando la conectividad entre ambas márgenes.

De esta manera el canal incorporará 47 mil metros cuadrados de nuevos espacios, sumando sectores recreativos, las veredas-ciclovías, canteros, jardines, plazas, plazoletas, tribunas y gradas.

Lo que viene

Con un plazo de 365 días, este mes comenzará la segunda etapa, la cual permitirá tener una idea concreta de cómo será el nuevo canal, que pasará de los 19 metros de ancho en su parte superior a 26 metros, es decir que se extenderá tres metros a cada una de las calles laterales. Esto exige la construcción del primer puente vehicular, sobre calle Catamarca, con medidas acordes al nuevo ancho.

En el tramo a intervenir --entre el balneario Maldonado y calle Don Bosco-- se construirán las dos primeras plazas Jardín –en coincidencia con las calles Río Atuel y Jujuy—, que tendrán 26 metros de ancho, y seis pasarelas-plazoletas, de entre 6,50 y 13 metros de ancho, una a cada lado de las vías del ferrocarril, y el resto en coincidencia con calles Santa Cruz, Pampa Central, Líbano y Don Bosco.

Cada una de estas plataformas de hormigón será tratada con la colocación de bancos, maceteros e iluminación, generando lugares de paso, paseo y permanencia.

Se construirá también el primer tramo de paseo lineal en berma que correrá por el fondo del canal, entre la ruta 3 Sur y calle Don Bosco, el cual en etapas posteriores llegará hasta el parque de Mayo.

Para ello se construirán rampas que permitan el acceso y tribunas a cielo abierto que funcionen como espacios de encuentro y para el desarrollo de espectáculos y distintas actividades.

“Estas obras transformarán al canal en un corredor urbano y ambiental, que aportará valor paisajístico y social a la ciudad. Las tribunas y escalinatas para acceder al nivel inferior podrán funcionar como espacios de descanso y estar durante el desarrollo de propuestas artísticas”, detalla la memoria descriptiva del proyecto.

El resto

Licitada y adjudicada la etapa II, quedan por delante otras cuatro etapas, hasta llegar al derivador del parque de Mayo.

La etapa III será entre Don Bosco y Castelli, la IV entre Castelli y Zapiola, la V entre Zapiola y el partidor y la VI en el partidor propiamente dicho.

En este recorrido de casi 4 kilómetros habrá 11 nuevos puentes, 11 pasarelas-plazoletas de entre 6,50 y 13,00 metros de ancho, 6 plazoletas-jardín de 26 metros de ancho y 14 pasarelas peatonales de 3,50 metros de ancho.

Se extenderá además el paseo por el fondo del canal, con varias rampas y tribunas a cielo abierto.

La intervención total tiene un costo estimado de 109 mil millones de pesos.

En cuanto al plazo en que estará completado el trabajo, no es fácil de establecer. Si se considera un estado ideal, de modo que cerca de la finalización de cada etapa se haya licitado la siguiente y se comience de manera inmediata dando continuidad a los trabajos, el nuevo canal podría estar terminado en 2032.

Si hubiese imprevistos, cambios de gobiernos y prioridades, crisis económicas o cualquier otro tipo de circunstancia que conspire contra la obra, su fecha de terminación sería parte de lo que en matemática se conoce como una conjetura, es decir un juicio, una suposición o afirmación que parece cierta basándose en observaciones o indicios pero que no ha sido demostrada ni refutada: nadie puede asegurar que sea cierta.

La licitáción de la etapa II, dimes y diretes,

A casi de tres meses de la apertura de las 11 ofertas presentadas, la provincia adjudicó la etapa II de la reconstrucción del canal Maldonado, siendo considerada la propuesta más ventajosa la presentada por la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por Coince Bahía SA, de nuestra ciudad, y Tecma SA, de La Plata.

De esta manera se verifica un avance importante para el nuevo diseño que tendrá el canal luego de los daños sufridos por la inundación del pasado 7 de marzo.

Se trata de una obra organizada en seis etapas, la cual podría estar terminada en su totalidad en 2032, sin considerar imprevistos, falta de recursos económicos y otras circunstancias propias de este tipo de emprendimientos.

La etapa II, que se espera comience en abril próximo, comprende la reconstrucción del tramo comprendido entre calle Don Bosco y la desembocadura del arroyo, una extensión de 2.400 metros.

Cuestionamientos

La tarea de la comisión evaluadora de las ofertas resultó ardua, ya que hubo cuestionamientos entre varios de los participantes, en particular por la exigencia del pliego de tener que demostrar cada empresa, mediante “documentación completa e indubitable”, haber realizado obras similares en magnitud y tipo a la licitada, finalizadas las mismas en los últimos diez años.

El pliego generó además muchas dudas, al punto de que un par de días antes de licitación el Ministerio de Infraestructura debió responder cerca de 80 consultas.

A pesar de estas cuestiones, la falta de obra pública, sobre todo por parte del el Estado Nacional, hizo que muchas empresas decidieran participar buscando sostener su funcionamiento.

Finalmente hubo 11 propuestas con la participación de 17 empresas (muchas con la figura de una UTE), de las cuales sólo una es de Bahía Blanca (Coince Bahía SA), mientras que el resto tiene sede en las ciudades de Córdoba, La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ramos Mejía, Mar del Plata y Tres Arroyos.

La oferta más baja fue presentada por la UTE formada por BAASA SA (de Córdoba) e INSA SA, de Ensenada, que cotizó la obra en $ 24.258.702.316, una rebaja del 31,90 % sobre el presupuesto oficial (PO).

En segundo lugar como propuesta más baja se ubicó la UTE Coince SA-Tecma, con una rebaja del 28,42%, es decir $ 25.498.032.791.

Las restantes empresas estuvieron todas por debajo del PO, con rebajas menores, las cuales oscilaron entre el 25,29% y el 4,25%.

Finalmente, luego de un cuidadoso análisis, la comisión evaluadora decidió rechazar la propuesta de BAASA-INSA, “por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el pliego”, y recomendó al Ministerio de Infraestructura la oferta de Coince Bahía SA-Tecma SA, por considerarla “la más conveniente al interés fiscal” y remarcar que la documentación presentada por la UTE, “resulta suficiente y cumple con los requisitos exigidos en la licitación”.