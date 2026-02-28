Qué dijo el DT de la selección argentina tras la dolorosa derrota ante Uruguay

Luego de la categórica caída del seleccionado argentino mayor de básquetbol ante Uruguay (61-44), su entrenador habló en conferencia de prensa.

El cordobés Pablo Prigioni remarcó el trabajo defensivo de sus dirigidos pero a la vez admitió la falencia ofensiva, sobre todo en materia de lanzamientos de 3 puntos (4 aciertos en 29 intentos), que llevó a la Seleccón a una derrota histórica.

"Para hacer un análisis del juego hay que volver a ver el partido y estar más calmados, pero está claro que nuestra ofensiva hoy nos dejó un poco tirados. Defensivamente nos habíamos propuesto dejar a Uruguay en 60 puntos y lo conseguimos, pero claramente en ataque nunca pudimos tener un ritmo. No pudimos correr, casi ni anotamos en transición, contra los cambios nos frenamos mucho, tiramos trece por ciento (de efectividad) en triples, muchos de los cuales fueron abiertos. Algunos forzamos, pero hubo muchos abiertos. Es difícil tirar trece por ciento y por eso el bajo marcador", dijo.

"Perdimos -agregó- en el juego de posesiones. Ellos tuvieron casi 10 posesiones más, no pudimos rebotear. Nos costó mucho el rebote ofensivo, solo bajamos tres en ataque contra doce de ellos. Tiraron mejor, hicieron mucho mejor las cosas y nos tiene que servir para cuando nos defiendan de esa manera. Debemos circular mejor la pelota, tocar, jugar la siguiente acción. Claramente el ataque nos dejó tirados hoy".

El DT, quien también se desempeña como primer asistente en Minnesota Timberwolves (NBA), destacó la faceta defensiva.

"Lo positivo es que dejamos a otro rival abajo de 70 puntos. Los dejamos en 61 y eso es muy positivo porque nuestra identidad está basada en la defensa hace tiempo, nos proponemos dejar a los rivales por debajo de 70 puntos, ese es el punto positivo. Pero lo ofensivo no funcionó", dijo.

Prigioni también blanqueó las situaciones que se presentan a la hora de convocar jugadores que actúan en el medio europeo, por caso Facundo Campazzo y Gabriel Deck, quienes no participaron del duelo ante Uruguay.

"La dificultad de contar con jugadores en este tipo de ventanas FIBa es altísima, y sobre todo más para la de febrero porque muchos jugadores juegan Copa de Italia, Copa del Rey… Te juegan jueves, viernes y domingo. Luego tienen partidos de Euroliga como el caso de Juani Marcos que jugó hace dos días, ayer viajó todo el día y llegó anoche. Campazzo y Deck jugaron anoche y han viajado todo el día. Lo de convocar a 24 (jugadores) es una norma de FIBa, no es mía. Tenés que dar una lista de 24 convovados cierto tiempo antes para luego de ahí sacar los 12", explicó.

Por último, se mostró confiado y optimista para el choque del lunes ante Panamá, este lunes a las 18.30 en cancha de Obras Basket.

"La ventana FIBa tiene dos partidos. Terminó el primero, pasamos página y mañana (por hoy) ya estamos volcados en el lunes. De hecho, parte del staff se ocupó de Panamá. Estoy convencido que vamos a estar preparados para competir el lunes", concluyó.