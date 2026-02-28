Amistosos: Olimpo metió de a tres en ambos partidos y Villa Mitre empató uno y ganó otro

En la etapa final de la pretemporada y a 20 días del inicio del torneo Federal A, Olimpo y Villa Mitre siguieron sumando rodaje en cotejos amistosos frente a equipos de la Liga del Sur.

En el estadio Roberto Carminatti, el aurinegro venció 3-1 a San Francisco en el primer turno y después 3-0 a Sporting, en ambos casos en partidos de 70 minutos.

Ante el “Santo”, el dueño de casa fue muy superior en la segunda parte, siendo profundo y eficaz con los goles de Federico González, a los 2 minutos; Luciano Lapetina, a los 5 y Braian Guille, a los 31. Leonel Romero, a los 15 de ese mismo parcial, descontó para el Celeste de Villa Italia.

Así formó el once orientado por Carlos Mungo: Geist; Chimino Moiraghi, Ferreyra, Lapetina; Amarilla, Stancato, D Ramírez, Coacci, Guille y F González.

Cambios: en el entretiempo, Lungarzo por Geist, Bellone por Chimino y Sebastián Fernández por Stancato.

La visita alineó a Valentino Torres; López Cruz, Ferranti, Metz, Fuentes; Jonathan Ramírez, Jonathan García, Castellano, Leonel Romero; Pinedo y Castiglioni.

Luego ingresaron Lautaro Vega, Lautaro García, Aulestiarte y Santiago Dambolena.

Posteriormente, Olimpo superó 3-0 a Sporting con tantos de Antú Hernández, a los 28 minutos del PT; Marcelo Olivera (el último refuerzo en llegar), a los 35 de la misma etapa, y Nahuel Colmenares, a los 33 del segmento final.

Acá el olimpiense paró en cancha a Lungarzo; Bellone, Hertel, Osinaga, Vega; Llanos, Stancato, Vargas, Hernández; Olivera e Ibarra.

Entraron Geist, Sebastián Fernández, Colmenares, Vidal y se retiraron Lungarzo, Bellone, Stancato y Llanos.

El rojinegro: Tavoliere; López, Walker, Samana, D’ Angelo; Barone, Paredes, Ortiz, Chamares; De los Santos y Font.

Entraron Zurita, Schaab, Diana, Barrionuevo, Galbarini, Aversano, Tejada y Barone (reingresó).

El tricolor se topó ante un Globo inflado

En un partidazo en El Fortín, Villa Mitre se encontró con un Huracán duro de roer y terminaron 2-2 en un cotejo que duró 70 minutos (en dos tiempos de 35).

Enzo González y Rubén Tarasco establecieron las conquistas del local, mientras que Dan Brian Scalco fue autor de un “doblete” para el Globo del bulevar.

Los dirigidos por Diego Cochas formaron con Mazza; Silva, Segalerba, Bacigalupe, Pinto; Monti, Jouglard, E. González, Ayala (Thiago Pérez); Tunessi (Pablo Mujica) y Tarasco.

El último campeón liguista lo hizo con Herrera (Salvarezza); Dauwalder (Julián Pérez), Reynoso, Aguirre (Andragnez), Navarro (Pacheco); Mayo (Segovia), Zabala (Kevin Thormann), Linares, Seisdedos; Scalco (Cerato) y Munives (Agudiak).

Aguirre, Mayo y Zabala reingresaron.

En el segundo turno, la Villa ganó 1-0 con gol de Pablo Mujica, quien jugó de punta.

Los 11: Alcaraz; Escobar, Sastre, Olguín, Uicala; Thiago Pérez, Valeri, Matías Ahumada, Santiago Gómez; Mujica y Castro.

Su rival, el de Villa Rosas, formó con Carnicero; Paredes, Palacios, Ojeda, A. Gigena; Mazzella, Cocciarini, Trídico, Giambernardino; Mayer y Pane.