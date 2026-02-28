Medvedev se vio beneficiado por la baja de Griekspoor y se quedó con el título en el ATP 500 de Dubái

El tenista ruso Daniil Medvedev (3°) se quedó con el título en el ATP 500 de Dubái, luego de la baja por lesión del que iba a ser su rival en la final, el neerlandés Tallon Griekspoor.

Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas, Griekspoor sufrió una lesión durante su partido de semifinales ante el también ruso Andrey Rublev (5°), a quien derrotó por 7-5 y 7-6(6) tras una hora y 45 minutos de juego.

De esta manera, Medvedev no tuvo que salir a la cancha este sábado para conquistar el vigésimo tercer título de su carrera, que además le permite quedar muy cerca de ingresar nuevamente al top 10 del ranking ATP.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En su camino hacia la final, el moscovita había vencido al chino Shang Juncheng (6-1 y 6-3), al suizo Stan Wawrinka (6-2 y 6-3), al estadounidense Jenson Brooksby (6-2 y 6-1) y al canadiense y primer preclasificado, Félix Auger-Aliassime (6-4 y 6-2).

Este fue el segundo título en la temporada para Medvedev, quien había comenzado el 2026 consagrándose en el ATP 250 de Brisbane tras vencer en la final al estadounidense Brandon Nakashima. Sin embargo, en los siguientes torneos había tenido muy flojas actuaciones, cayendo en la cuarta ronda del Abierto de Australia, en su presentación en el ATP 500 de Rotterdam y en la segunda rueda de Doha.

Griekspoor, por su parte, se mantendrá en el puesto 25 del ranking ATP, aunque sumó unos valiosos puntos que le permiten soñar con el ingreso al top 20.

Esta consagración en Dubái le permitió a Medvedev cortar con una estadísticas que era de las más curiosas en el circuito. Es que, pese a que previamente había ganado 22 títulos, todos ellos se habían dado en ciudades diferentes.

Sin embargo, la estadística llegó a su fin este sábado, ya que el ex número 1 del mundo conquistó el ATP de Dubái por segunda ocasión en su carrera. La anterior había sido en 2023. (NA).