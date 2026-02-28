Complicado inicio en Tailandia: los argentinos Morelli y Perrone largarán 11º y 14º en Moto 3

Los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone (ambos de KTM), tuvieron un complicado inicio la primera fecha del campeonato de Moto 3, que se disputa en Tailandia, ya que finalizaron 11º y 14º en la clasificación para la carrera de este domingo, respectivamente.

La carrera del GP de Tailandia de Moto 3 será este domingo a la una de la madrugada (hora de Argentina).

Morelli, que este año disputará por primera vez una temporada completa en la categoría, registró un tiempo de 1m41s/363 para quedar 11º y muy cerca del top 10 de la clasificación.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Durante este 2026, el argentino buscará afianzarse en la categoría y, por qué no, conseguir algún podio y luchar por una victoria.

El mejor tiempo de Perrone, por su parte, tiene más experiencia en la categoría, donde el año pasado terminó 10º en el campeonato, pudo sumar podios e incluso se le presentaron muy buenas oportunidades para conseguir triunfos.

En esta ocasión no tuvo el mejor inicio, ya que en la clasificación de este sábado por la madrugada en el Circuito Internacional de Chang su mejor tiempo fue de 1m41s/752, por lo que debió conformarse con el 14º puesto.

La pole position quedó en manos del español David Almansa (KTM), gracias a su gran tiempo de 1m40a/088. Esta marca le permitió arrasar y sacarle casi medio segundo a su escolta, que fue su compatriota Álvaro Carpe, también de KTM.

Polémico triunfo

En lo que respecta al MotoGP, la categoría principal, la temporada inició con un polémico triunfo del español Pedro Acosta (KTM), mientras que el podio lo completaron su compatriota y siete veces campeón, Marc Márquez (Ducati), y Raúl Fernández (Aprilia).

La polémica en el final de este carrera llegó a solo una vuelta de la bandera a cuadros, cuando Márquez superó a Acosta pero fue sancionado por dicha maniobra. Esto derivó en que le tuviese que devolver la primera posición a su compatriota, que con 21 años y 279 días se convirtió en el ganador más joven de una carrera sprint.

Además de los tres pilotos que se subieron al podio, también sumaron puntos el japonés Ai Ogura (Aprilia), el español Jorge Martín (Aprilia), el sudafricano Brad Binder (KTM), el español Joan Mir (Honda) y los italiano Fabio di Giannantonio y Francesco Bagnaia, ambos de Ducati.

La carrera del GP de Tailandia de MotoGP iniciará este domingo a las 4 de la madrugada. (NA).