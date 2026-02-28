Pampas, sin los bahienses, recibe a Dogos XV por el Súper Rugby Américas

La segunda fecha del Súper Rugby Américas, que comenzó anoche, continuará este sábado con un duelo de alto vuelo entre Pampas (Buenos Aires) y Dogos XV (Córdoba).

Se jugará en cancha del CASI (Buenos Aires) a las 20.30 y será arbitrado por Tomás Bertazza. Se podrá ver por la pantalla de ESPN 2 y Disney+.

Para el rugby bahiense el dato para este partido es que no estarán entre los 23 convocados el hooker Francisco Lusarreta ni el pilar Nahuel Zunini.

El primero estuvo a disposición la fecha pasada e ingresó a los 63 minutos en la victoria ante Yacaré XV por 30-17 en Asunción. En cambio Zunini no fue requerido para viajar al Paraguay.

El técnico Juan Manuel Leguizamón determinó que para el puesto de hooker el recambio hoy sera Tadeo Ledesma Arocena, jugador dle SIC. En caso de ingresar, será debut para el hijo del ex DT de Los Pumas, Mario Ledesma.

Entre los titulares la única modificación pasa por el ingreso de Marcelo Toledo en la segunda línea y la salida de Faustino Santarelli, quien estará en el banco de suplentes. Además, hará dos rotaciones en el quince titular, ya que Rodrigo Fernández Criado pasará como número 4 y Augusto Cabano Wall va de ala (7).

A su vez por el paso de Santarelli al banco, sale de los 23 de este duelo Francisco Sluga.

Pampas y Dogos XV se enfrentaron en la semifinal de la edición 2025, cuando los cordobeses se llevaron la victoria por 27-21. Previamente, en fase clasificatoria, empataron en 20 el primero y la revancha quedó para Dogos XV (22-8 en el CASI).

La segunda fecha comenzó anoche con la victoria de Tarucas (Tucumán) frente a Peñarol por 28 a 18, partido jugado en el Charrúa de Montevideo. Con este resultado los tucumanos quedaron en la punta de la tabla de posiciones con 10 puntos, seguidos por Capibaras y Pampas (5), Dogos XV (4), Cobras Brasil (1) y Yacaré XV, Peñarol y Selknam, 0.

Hoy también juegan Selknam-Yacaré XV en el Saint George's College de Santiago (arbitraje de Pablo Deluca) y Capibaras (Rosario)-Cobras Rugby en cancha de Santa Fe RC (dirige Simón Larrubia).

Formaciones

Así saldrán a la cancha hoy Pampas y Dogos XV:

Pampas: 1. Matías Medrano, 2. Ignacio Bottazzini, 3. Ramiro Berardi Calvo; 4. Rodrigo Fernández Criado y 5. Marcelo Toledo; 6. Juan Cruz Pérez Rachel (capitán), 7. Augusto Cabano Wall, 8. Juan Pedro Bernasconi; 9. Lucas Marguery y 10. Bautista Farisé; 11. Jerónimo Ulloa, 12. Felipe Ledesma, 13. Agustín Fraga, 14. Santiago Pernas; 15. Tobías Wade. Entrenador, Juan Manuel Leguizamón.

Suplentes: 16. Tadeo Ledesma Arocena, 17. Valentín Vicente Vidal, 18. Marcos Camerlinckx, 19. Juan Penoucos, 20. Faustino Santarelli, 21. Alejo Lavayén, 22. Estanislao Renthel y 23. Nahuel Clausen.

Dogos XV: 1. Francisco Aguirre, 2. Juan Greissing Revol, 3. Octavio Filippa, 4. Valentín Gozalvez, 5. Enzo Ocampo, 6. Aitor Bildosola, 7. Lautaro Simes, 8. Genaro Fissore, 9. Nicolás Viola, 10. Julián Hernández, 11. Agustín De Vertiz, 12. Faustino Sánchez Valarolo (capìtán), 13. Facundo Pueyrredon, 14. Mateo Soler, 15. Mateo Sánchez.

Suplentes: 16. Alejandro Proonce, 17. Ramiro Iglesias Quintana, 18. Galo Fernández, 19. Federico Rolotti, 20. Augusto Cugnini, 21. Genaro Podesta, 22. Facundo Rodríguez, 23. Agustín Segura.