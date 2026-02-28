Últimos tackles antes del debut: Universitario-UNS y Sportiva en Tandil, con la mira en el Oficial

Lautaro Carrio protagonizó una muy buena jugada que terminará en try bajo los palos. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Clubes del ámbito de la Unión de Rugby del Sur tuvieron este sábado acción en campo, como parte del rodaje que buscan darle a sus equipos para afrontar las competencias locales y regionales del 2026.

El Oficial de Primera (Oro) comenzará el próximo sábado 7 de marzo con los partidos Sociedad Sportiva-Santa Rosa RC y Argentino-Universitario, mientras que El Nacional tendrá fecha libre.

En nuestra ciudad Universitario y Universidad Nacional del Sur se probaron esta tarde en el complejo Héctor Gatica.

Llevaron a cabo partidos en cuatro tiempos de 15 minutos cada uno, con triunfos por amplio margen para Las Pirañas, que contaron además con mayor número de jugadores para repartir minutos.

UNS por su parte jugará el campeonato Apertura Desarrollo, que agrupará a 10 clubes divididos en dos zonas y comenzará el domingo 22 de marzo.

En el debut la UNS recibirá a Puerto Belgrano RHC en partido correspondiente a la zona 1, que se completará con Palihue, Punta Alta RC y Sol de Mayo (Viedma).

En la zona 2 jugarán Ferroviario (Dorrego), Cazadores (Tres Arroyos), Tres Arroyos RC, Coronel Suárez RHC y Pringles RC.

El Apertura Desarrollo concluirá con la final el 21 de junio.

Otro de los clubes bahienses que hoy disputó amistosos pero en condición de visitante fue Sociedad Sportiva, bicampeón del Oficial URS.

Las Palomas visitaron a Los 50 de Tandil para jugar en las tres categorías de plantel superior.

En duelo de equipos que disputaron el TRP A del año pasado, el XV bahiense marcó claras diferencias ante un rival que perdió la plaza de la Unión de Rugby de Mar del Plata en la edición 2025 del regional al finalizar en el 8º.

Fueron victorias del Blanco por 50-22 en Primera, por 52-10 en Intermedia y por 12-7 en Preintermedia.

Al margen de los amistosos, este domingo El Nacional emprende el regreso de su gira deportiva por Reino Unido, que incluyó escalas en Irlanda, Escocia, Inglaterra y Gales.

Este fin de semana la delegación bahiense regresó a suelo inglés, donde ayer los jugadores presenciaron el duelo Harlequins 35-Newcastle Red Bulls 14. Partido correspondiente a la última fecha de la fase clasificatoria de la Prem Cup, segundo certamen de la Premiership y donde juega también Leicester Tigers con el bahiense Joaquín Moro.

A propósito, los Tigers tuvieron fecha fecha libre y están clasificados para semifinales con ventaja deportiva (1º) ante Bath (4º). En el otro cruce se medirán Exeter Chiefs (2º)-Northampton Saints (3º), en llaves que se decidirán el domingo venidero.

La delegación de El Nacional viajará este domingo desde Londres, a las 14.45.