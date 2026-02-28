Bahía Blanca | Domingo, 01 de marzo

23.3°

Bahía Blanca | Domingo, 01 de marzo

23.3°

Bahía Blanca | Domingo, 01 de marzo

23.3°
La ciudad.

Había robado hace dos días, lo volvió a hacer y terminó en el hospital

Se trata de Alexis Ángel Fortini quien robó un domicilio en Villa Mitre el pasado jueves. En esta oportunidad, los vecino lo descubrieron mientras delinquía en otro lugar y tuvo que ser trasladado al hospital

Foto Archivo La Nueva.

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo, en la tarde de este sábado, a un hombre que había sido aprehendido hace apenas 48 horas por un robo en Villa Mitre. En esta ocasión, el delincuente estaba robando un domicilio en Santa Fe al 2900, cuando fue descubierto por el dueño y los vecinos, quienes lo redujeron antes de la llegada de las autoridades policiales.

Alexis Angel Fortini de 31 años de edad, fue trasladado al Hospital Municipal, sin riesgo de vida y bajo custodia policial. Cuando en momentos previos, intentó llevarse un televisor del domicilio en cuestión y fue descubierto por el dueño del lugar y sus vecinos, quienes reaccionaron ante la situación.

 

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.
La región.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE