Había robado hace dos días, lo volvió a hacer y terminó en el hospital

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo, en la tarde de este sábado, a un hombre que había sido aprehendido hace apenas 48 horas por un robo en Villa Mitre. En esta ocasión, el delincuente estaba robando un domicilio en Santa Fe al 2900, cuando fue descubierto por el dueño y los vecinos, quienes lo redujeron antes de la llegada de las autoridades policiales.

Alexis Angel Fortini de 31 años de edad, fue trasladado al Hospital Municipal, sin riesgo de vida y bajo custodia policial. Cuando en momentos previos, intentó llevarse un televisor del domicilio en cuestión y fue descubierto por el dueño del lugar y sus vecinos, quienes reaccionaron ante la situación.