El discurso completo del intendente Federico Susbielles en la apertura de sesiones

Con el uso de casi 11.000 palabras y en un plazo de poco más de hora y media de lectura, el intendente Federico Susbielles dejó inaugurado el periodo de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante.

En el discurso que se transcribe a continuación las palabras más utilizadas por el jefe comunal fueron "Bahía", "Obras" e "Inversión".

Este es el texto completo:

Por tercera vez desde el inicio del mandato que me confirieron los vecinos de Bahía Blanca, me encuentro ante este honorable cuerpo, para dar inicio al periodo de sesiones ordinarias, tal cual la ley y la tradición imponen.

Es un ejercicio, un momento, en el cual se realiza una actualización del estado de la ciudad, se rinde cuentas de la marcha del gobierno y se plantean los objetivos del Ejecutivo para el año que se inicia.

2025 claro está, ha sido un año extremadamente duro y desafiante, para todos nosotros los bahienses.

Uno nunca sale igual de una catástrofe. De una circunstancia que marca tu historia para siempre se sale distinto personal y colectivamente.

Lo primero que quiero hacer, a pocos días del año, es mantenerme cerca y abrazar a todos quienes sufrieron la pérdida de familiares y seres queridos aquel 7 de marzo, a quienes recordaremos el próximo sábado a las 19 en nuestra Catedral.

Será un día de recogimiento y duelo en la ciudad, y seguramente también de rescate por parte de nuestra comunidad de muchas historias de amor, heroísmo y servicio.

Nuestros vecinos fueron resilientes y de espíritu indomable, inmensamente solidarios e increíblemente tenaces y perseverantes, para que esta ciudad no se doblegue ante la adversidad más grande.

No puedo estar más orgulloso y comprometido con la comunidad que me toca representar.

También quiero agradecer a todos quienes fueron parte del Comité de Emergencia. En especial a mi equipo más cercano, el que me acompañó en el día y las horas previas. El que me auxilió para tomar decisiones que salvaron muchísimas vidas bahienses.

Suspendimos las clases de todos los servicios escolares en la ciudad y el inicio del curso de ingreso en la Universidad del Sur, evitando que miles y miles de estudiantes y padres estén en la calle en momentos del diluvio.

Detuvimos a tiempo el transporte público, las actividades comerciales y de todo tipo para reducir al mínimo la circulación y solicitamos el alistamiento de nuestras Fuerzas Armadas el día anterior, para luego dirigir las tareas de rescate desde el Centro de Monitoreo desde el mismo momento en que inició la lluvia.

En el momento exacto, el que hace la diferencia, estuvimos donde debíamos y haciendo lo que debíamos para mejorar la capacidad de respuesta global en medio del desastre.

Tanto con equipos municipales, de emergencias, fuerzas de seguridad y cuerpos de bomberos voluntarios en la fase inicial, como a través de los recursos especializados desplegados por el Ejército Argentino y la Armada, gracias a los cuales, en la hora más crítica e inaccesible, pudimos por ejemplo evacuar al Hospital Penna y residencias de adultos mayores en ámbitos inaccesibles para vehículos ordinarios en pleno desarrollo de la tormenta.

También un agradecimiento eterno a todos los que se sumaron y multiplicaron en las tareas en los difíciles días subsiguientes.

Al Ejército Argentino y a la Armada Argentina, Prefectura Naval, Gendarmería, Policía Federal, Policía Aeroportuaria, a la Cruz Roja, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a Defensa Civil, al personal de salud de toda la ciudad, a los trabajadores municipales y a las empresas prestatarias de servicios públicos.

También a todas las instituciones intermedias, escuelas, clubes, gremios y comunidades de fe que abrieron sus puertas para que podamos llegar con la ayuda a toda la ciudad, y a los miles de voluntarios bahienses que los sostuvieron durante más de 60 días.

A la Fundación Sí, y a todos los argentinos que generaron esa enorme cruzada solidaria que nos abrazó y nos permitió sobrevivir a esos días tan difíciles.

Las dos catástrofes que atravesamos los bahienses tuvieron dolorosas e irreversibles pérdidas humanas y efectos devastadores en materia de infraestructura, materiales, con miles de familias que lo perdieron todo y también nos dejaron cuantiosos y desafiantes efectos sobre el cinturón industrial, comercial y productivo de la ciudad.

Claro está que estas circunstancias vinieron a ahondar una situación de base no extraña para los bahienses.

Quienes transitamos hace décadas estas calles, quienes vivimos en cada barrio, quienes sufrimos efectivamente los efectos de un centenario y paulatino deterioro estructural, sabemos que esto no empezó ni con nuestro gobierno, ni con el tornado, ni con esta inundación.

La ciudad ya estaba en un estado calamitoso. Ese que originó, y mantiene el término de “detonada”. Saben que nunca me quejé de eso, no por haber sido parte

ni por un minuto de las decisiones y gobiernos previos, sino por honestidad intelectual.

Me postulé, por cuarta vez, lógicamente conociendo en profundidad cada problema con el que me iba a encontrar y con un programa y la convicción de poder sacar a Bahía de esa espiral descendente.

Sería bueno, que en esta hora crítica, todos seamos coherentes y estemos a la altura. Que ningún partícipe de gobiernos o legislaturas anteriores se haga el distraído para evadir responsabilidades.

Es momento de dar vuelta la página y de mirar al futuro. La ciudad, hoy nos necesita a todos mejores.

Los invito una vez más, a buscar puntos de encuentro, a gestionar juntos las obras públicas que nos faltan, las de reconstrucción y las otras que el Estado Nacional no acompaña, a pensar cómo optimizamos a un sistema de salud complejo que exige como nunca a nuestro Hospital Municipal y al sistema público, como creamos trabajo o cuidamos mejor a los que sufren.

Estoy seguro que aún en nuestras diferencias podemos, juntos, construir un mejor camino para los bahienses.

Sigo absolutamente convencido de que estamos en plena potestad de salir adelante, que tenemos la fuerza, el temple y la energía necesaria para abrazar el destino qué merecemos, dejando definitivamente atrás la tristeza y la desazón que nos tocó atravesar.

Describiré a continuación algunas de las cosas que logramos juntos en estos dos años tan difíciles y que entiendo nos permiten abrigar con argumentos sólidos, esperanzas hacia adelante

En materia de obras públicas, ha sido un año incuestionablemente robusto para la ciudad.

En materia hidráulica, Bahía Blanca cuenta con críticas falencias estructurales no abordadas e incluso agravadas por intervenciones fallidas en las últimas décadas, que se evidenciaron en anegaciones y socavamientos producidos tanto en la inundación del 7 de marzo, como en eventos de precipitaciones elevadas posteriores.

Para revertir esta situación se necesitaba planificación, proyectos y sobre todo asignar presupuesto, a obras que a la postre no se ven y no se valoran, hasta que, lamentablemente, a una comunidad le toca atravesar lo que atravesamos nosotros los bahienses.

En este punto, también trabajamos, invertimos y avanzamos.

Se realizaron tareas de limpieza en los 14 mil metros desde el partidor hasta la desembocadura del Arroyo Napostá, incluyendo los 4 kilómetros del entubado, que no se limpiaban desde hacía 45 años.

Esta etapa implicó una inversión de 1600 millones de pesos, incluyendo restitución de terraplenes y limpieza del arroyo.

Además, se está trabajando en la reconstrucción y ampliación de 250 sumideros por un monto de 1340 millones de pesos.

En el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires adjudicó y puso en marcha la demolición y construcción de nuevos puentes en calle Don Bosco, Pampa Central y ferroviario, por un monto de 6000 millones de pesos.

Como ustedes saben, el último viernes firmamos junto al Ministro Katopodis la adjudicación de la Etapa 2 del nuevo Canal Maldonado por un monto mayor a los 25 mil millones de pesos y que abarcará desde la desembocadura hasta calle Don Bosco. La construcción del nuevo canal Maldonado, ya está en marcha.

También construimos el desagüe pluvial de calle Yapeyú, entre Los Adobes y Jorge Newbery, que forma parte de las obras de emergencia financiadas por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Además, entendiendo la urgencia y la necesidad de mayor presupuesto, presentamos en el mes de noviembre el Plan Extraordinario de Reconstrucción Hidráulica, con apoyo de las grandes empresas de la ciudad y aprobado por este Honorable Cuerpo, para realizar 13 obras por un monto de 27 mil millones de pesos.

En este marco, ya adjudicamos y firmamos contratos de inicio para las obras en los barrios Los Olivos y Villa Floresta, con un presupuesto oficial de $1.681 millones, en la Avenida San Martín de General Daniel Cerri, por un monto de 467 millones y a la de la calle Rizzo en Delegación Norte, por un monto de 319 millones.

Las próximas obras a licitar en el corriente año serán los pluviales de las 5 esquinas en Villa Mitre, calle Lainez en el sector de barrio Taxistas, Oasis y aledaños y la obra destinada a los barrios 17 de Agosto, Derby y barrios circundantes.

Nuestros equipos siguen trabajando junto a los equipos de Hidráulica de la Provincia en el resto de los proyectos.

En materia vial, más allá, claro está, que nos queda un largo camino por recorrer, puedo decir, con total certeza, que gracias al trabajo y la gestión articulada con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y con el Puerto de Bahía Blanca, hemos avanzado.

Con una inversión de 9.500 millones de pesos, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, culminó las tareas de vinculación en la Autovía de Circunvalación Norte.

A través de Vialidad Provincial, se intervino en la reparación de losas dañadas en la autovía Raúl Alfonsín con un presupuesto superior a los 1000 millones de pesos.

Los accesos a puertos también debían abordarse con urgencia. En ese sentido, ante la ausencia de respuestas del Gobierno Nacional en materia de obras públicas, trabajamos junto al Puerto de Bahía Blanca para lograr que Vialidad Nacional nos autorice mediante un convenio específico a realizar distintas obras e intervenciones de mantenimiento en las rutas de accesos nacionales a los muelles.

En el corriente año, con una inversión de 627 millones, culminamos las obras de acceso a través del paso a nivel de Grumbein.

Con el mismo formato hemos logrado avanzar para que el Puerto de Bahía Blanca inicie las obras de recambio total de losas dañadas en el trayecto que va desde El Triángulo hasta el Puente La Niña por un monto mayor a los 6 mil millones de pesos.

Por otra parte, la entidad portuaria ha licitado y está próxima a adjudicar la recomposición de la ruta de acceso a Puerto Galván desde la rotonda de calle Vélez Sarfield y los puentes de Loma Paraguaya, por un monto superior a los 5500 millones de pesos.

Creo que todos vamos a coincidir que resulta urgente e imprescindible en materia de transitabilidad, seguridad vial e hidráulica y conectividad logística abordar la calamitosa situación actual del Paso Urbano.

En primer término, el desafío es otorgar transitabilidad básica y en segundo, poder culminar las obras en El Cholo.

Esta obra nacional, fue iniciada por el Gobierno de Macri en el año 2016 y entregada en diciembre del 2019 con un 11 % de avance, continuada por el gobierno de Alberto Fernández y entregada con un 44% de avance y no ha tenido movimiento alguno bajo el gobierno del presidente Javier Milei.

Como ustedes saben, hemos dialogado en diversas oportunidades con el Presidente y con funcionarios de Obras Públicas y Vialidad Nacional acerca de la importancia y la necesidad que los bahienses tenemos en la reactivación de esta obra.

En el año 2025, fue incluida en el presupuesto nacional, a la postre no aprobado por el Congreso, con un presupuesto de 27.000 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de ello no estuvo entre las obras priorizadas y reactivadas por el Gobierno Nacional en ese año.

Culminado el tratamiento y la aprobación del presupuesto del año en curso, y ante la no inclusión de la presente obra y entendiendo lo que significa para nosotros los bahienses la odisea diaria de atravesarla, de su importancia como conector logístico nacional y por supuesto en materia de competitividad portuaria, hemos decidido asumir la gestión, junto al Puerto de Bahía Blanca, en la búsqueda de la solución que los bahienses necesitan.

Creo que todos quienes tenemos responsabilidades políticas, debemos salir de cualquier situación de confort, comodidad o especulación, y trabajar en equipo por Bahía.

En materia de infraestructura vial urbana esta gestión licitó en el año 2025, 330 cuadras de asfaltado y repavimentación.

En el bienio 24-25 la cantidad de cuadras licitadas asciende a 548 cuadras, lo que representa un aumento de más del doble en el ritmo de licitación y obras en relación al promedio del periodo 2015 / 2023.

También, en 2025 re acondicionamos más de 580 cuadras gravemente socavadas por la inundación en distintos puntos de la ciudad.

En 2026 sostendremos el ritmo. Ya trabajamos en los nuevos paquetes de asfalto y repavimentación, que nuevamente contendrán obras en todas las delegaciones.

Trabajamos ya en los pliegos de las próximas 140 cuadras de repavimentación que, ya avanzado el plan de centro y macrocentro, pondrá el acento en las cuadras mayormente dañadas en las delegaciones.

Como troncales salientes a intervenir podemos mencionar a las de calle de Pacífico, 17 de Mayo y el comienzo de la refuncionalización de Rafael Obligado.

Otro punto de innegable avance en el 2025, fue el Plan Multianual de Obras Hídricas, financiado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con varias obras ya finalizadas y en funcionamiento, y otras que continúan progresando y reflejando ya una ostensible mejora en la calidad del servicio y su distribución en la ciudad.

Con una inversión global superior a los 100 millones de dólares, ya se ha finalizado la obra del Acueducto de Impulsión Altos de Bahía, se han puesto en funcionamiento las perforaciones de Bajo San José y Cabildo para suplementar la provisión en momentos de alta demanda; finalizó el recambio del acueducto de 600 mm desde el Dique Paso de las Piedras a Planta Potabilizadora de Grumbein y han culminado las obras y se ha puesto en marcha el nuevo módulo compacto de potabilización en Planta Patagonia que hoy permite procesar y almacenar un 15% más de agua destinada al consumo domiciliario.

Obras finalizadas e inversiones concretas que vienen a mejorar la calidad de vida de los bahienses.

En paralelo continúan avanzando, ya en su etapa final, los recambios de 85.000 metros de cañerías en el centro y macrocentro de la ciudad para mejorar la presión y bajar las pérdidas en la red.

Además, continuamos a paso firme con la construcción de las cisternas y estaciones de bombeo en Planta Patagonia y Bosque Alto con el respectivo acueducto de vinculación hacia Los Chañares.

Esta es una obra fundamental para mejorar el acceso y la presión de agua en General Daniel Cerri, Villa Bordeu, Chañares y Paihuen, entre otros sectores, que también permitirá el otorgamiento de factibilidad de servicio a barrios que hoy no la tienen.

Por otra parte, luego del parate impuesto por la temporada estival se reanudaron las tareas para la rehabilitación del acueducto Brandsen - Undiano.

Puedo decir sin temor a equivocarme que el verano que está próximo a finalizar ha sido el mejor en materia hídrica en las últimas décadas, vamos por buen camino, debemos sostener el esfuerzo y los niveles de inversión.

En materia de obras escolares, invertimos nuevamente el 100% del Fondo Educativo en infraestructura escolar: una decisión necesaria y largamente esperada por toda la comunidad educativa y la ciudad en su conjunto.

En el 2025 se realizaron 98 obras escolares a través del mismo, que se sumaron a las 156 realizadas en el 2024, por un monto global superior a los 1.200 millones de pesos.

Siempre con el Fondo Educativo, como obras salientes, estamos culminando la construcción del Jardín de Infantes de Tierras Argentinas, con una inversión de más de 1.600 millones de pesos; adquirimos el edificio propio para el funcionamiento del CFI 1, por 314 millones y refaccionamos integralmente todos los establecimientos escolares de Cabildo, con una inversión de más de 1.183 millones de pesos.

Otro hito muy importante para la ciudad fue la refuncionalización integral del Instituto Julio César Avanza y la Escuela 2.

En la actualidad, comenzamos la primera etapa de las tareas de recuperación de la fachada por más de $700 millones y avanzaremos en sucesivas etapas hasta retirar el cerco perimetral que permanece en el lugar hace 9 años, para que este edificio, emblema y patrimonio de todos los bahienses, retome su brillo original.

Además, refaccionamos y ampliamos la Escuela Primaria 30 de Villa Rosas, la Escuela Primaria 34 y la Escuela Secundaria 36, por un monto de 248 millones de pesos.

En el corriente año publicaremos los pliegos e iniciaremos la construcción también con recursos provenientes del Fondo Educativo, del Jardín de Infantes 936 y estamos en la búsqueda de un edificio propio para el CFI 2.

Por último, trabajamos con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para comenzar en el corriente año la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria 38, decisión anunciada por el gobernador Axel Kicillof en su última visita a la ciudad.

Creo que queda claro que, también en materia de infraestructura escolar, la ciudad está ostensiblemente mejor de lo que estaba en diciembre del 2023. Y vamos por más.

Por ello mantendremos en funcionamiento el programa Orgullo Escolar, que en estos dos años ha posibilitado 254 obras en escuelas, y ha logrado generar un círculo virtuoso junto a las cooperadoras, autoridades educativas, comunidades educativas y el Consejo Escolar, a quienes agradecemos profundamente su trabajo.

Desde el Municipio de Bahía Blanca y en articulación con el sector privado, también sostendremos el financiamiento para equipamiento, reparaciones, insumos y obras menores en nuestras escuelas técnicas y centros de formación integral, profesional y laboral, interrumpido por el gobierno nacional.

Ni las obras de infraestructura escolar, ni la formación laboral en los oficios de nuestros jóvenes no se ajusta ni se ajustará en la ciudad de Bahía Blanca mientras seamos gobierno.

La Bahía del futuro se construye con mayor inversión para mejorar nuestra calidad educativa.

En materia de espacios públicos, a pesar de las dificultades que atravesamos en el último año, también hemos logrado avanzar.

Renovamos y generamos nuevos ámbitos de calidad y disfrute. La plaza Brown, la plaza Rivadavia y junto al puerto de Bahía Blanca, la nueva plaza del Barrio Saladero.

En 2026, continuaremos invirtiendo para seguir mejorando nuestros espacios verdes, priorizando el eje Parque Boronat – Partidor del Parque de Mayo, Parque Independencia (en el cual próximamente comenzarán las obras del nuevo Eco Parque), el Parque Noroeste y los diferentes accesos de la ciudad.

Además, a pesar de las catástrofes y las distintas inclemencias que atravesamos, avanza a buen ritmo el plan Bahía al Mar junto al Consorcio de Gestión del Puerto, que busca que nuestros vecinos recuperen la visión y el disfrute del sector costero. Esperamos iniciar la totalidad de las obras durante nuestro mandato.

Por otra parte, finalizamos la obra de recuperación y puesta en valor de la Terminal de Ómnibus San Francisco de Asís, con una inversión superior a los 436 millones de pesos que permitió mejorar las zonas de estacionamiento, reacondicionar la torre de control, renovar el sistema contra incendios y construir el cielorraso y la iluminación de la zona de dársenas.

En materia de integración sociourbana dimos un salto histórico. A través del OPISU, el Organismo Provincial de Integración Socio Urbana, logramos una inversión de

10.000 millones de pesos, lo que representa un incremento superior al 4.000% respecto de los 243 millones ejecutados por la SISU en 2023.

Esta decisión estratégica impacta directamente en los barrios Tierras Argentinas, Más Barrios Evita y Villa Caracol II, alcanzando a 2.494 familias.

Son obras que integran, dignifican y que transformarán definitivamente la calidad de vida en nuestros barrios.

En síntesis, en nuestro peor momento, cuando la ciudad más lo necesitaba, pusimos nuestro mejor producto en obras públicas junto al gobierno de la Provincia.

Obras hidráulicas, hídricas, viales, escolares, sanitarias, de hábitat y generales planificadas y combinadas como nunca antes.

Inversiones concretas y tangibles, obras finalizadas y en curso, y otras en proceso de licitación.

Y vamos por más, por mucho más en este 2026. Porque lo necesitamos y nos hacemos cargo del momento, y también porque nos gusta representar a una comunidad que nos exige a diario la infraestructura que la ciudad le debe hace décadas.

La vamos a planificar y construiremos juntos los cimientos de la Bahía grande que merecemos.

Conforme lo expresé al inicio de la gestión el 12 de diciembre de 2023, la puesta en marcha del plan de ajuste y reordenamiento económico del Gobierno Nacional, iba a poner a prueba a nuestra gestión y a nuestras instituciones con la finalidad de construir una red de contención que pueda morigerar los impactos sociales y sanitarios que se desencadenan sobre los sectores más vulnerables de nuestra comunidad.

Puedo decir hoy sin temor a equivocarme, y los números hablarán por sí solos, que agrupar en un mismo ámbito las políticas sociales, sanitarias, ambientales y de hábitat, ha permitido junto al trabajo articulado con ONGS, Instituciones y distintos niveles jurisdiccionales dar una respuesta más eficiente, más profunda y más eficaz que las observadas en gobiernos anteriores.

No solamente logramos con la ayuda de todos dar una respuesta adecuada a las emergencias derivadas por las catástrofes, sino que mejoramos considerablemente las políticas de cuidado y protección hacia los vecinos de nuestra ciudad.

En materia de seguridad alimentaria, aumentamos en un 1.951 % la inversión en tarjetas sociales, alcanzando a más de 32.000 familias. También acompañamos a un 91% más de espacios comunitarios, llegando a 167 puntos de la ciudad.

Trabajamos en equipo, con profesionalidad y criterio científico para acompañar a más familias durante el invierno con el Plan Calor. Con una inversión de 493 millones de pesos alcanzamos a 6.500 hogares, realizamos 29.700 recargas de garrafa y entregamos 220 toneladas de leña mensuales en invierno.

Con el asesoramiento técnico del IIESS.- CONICET, digitalizamos el programa a través de MI BAHÍA para garantizar la trazabilidad integral de los recursos, logrando receptar el 98% de las solicitudes de manera digital.

En el corriente año logramos implementar y fortalecer considerablemente nuestro Programa de Atención a Persona en Situación de Calle.

Triplicamos la cantidad de plazas disponibles en espacios de contención, realizamos recorridas nocturnas preventivas los días de temperaturas más bajas, preparamos más de 7.300 viandas y alojamos a 342 personas.

En un año difícil, donde más de 600 personas murieron a causa del frío en las calles de nuestro país, podemos decir con orgullo que ninguna de ellas murió en Bahía Blanca.

En 2025 también continuamos fortaleciendo los Puntos de Encuentro Comunitario (PEC), alcanzando 13 puntos activos durante el año, promoviendo la consolidación de redes, actores e iniciativas de la comunidad, valorizando la trayectoria de las organizaciones sociales, la presencia del Municipio en los barrios y la participación público-privada.

En estos espacios se concretaron durante el año 2025, 512 actividades que alcanzaron a más de 11.100 personas de la comunidad, marcando un aumento del 65% en relación a los participantes del año 2024.

Por otra parte, en el mes de febrero inauguramos el Centro de Desarrollo Infantil y Familiar (CDIF), una obra que quedó sin financiamiento por parte del Gobierno Nacional y decidimos terminarlo con fondos propios y apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para mejorar la accesibilidad.

En materia sanitaria, en uno de los años más complejos de la historia, podemos decir que, con trabajo articulado entre el sistema de salud municipal, el Hospital “Leónidas Lucero” y el Hospital “Penna”, se logró contener y mejorar todos los indicadores de atención, atenuando el impacto que el evidente deterioro del sistema privado de salud y el sistema de obras sociales han tenido en nuestra ciudad.

Entre los datos más significativos para reflejar la tarea que cumple el Hospital Municipal dentro de la sociedad, vale destacar que durante el 2025 en el hospital se atendieron a 350 mil pacientes, es decir el equivalente, prácticamente, a una población completa de Bahía Blanca.

84 mil de ellos pasaron por la guardia de emergencias, mientras que otros 95 mil se atendieron en los consultorios externos.

Además, durante los últimos 4 años la atención de consultas creció exponencialmente: entre 2021 y 2025 se registraron un 43,6% más de consultas externas, un 16,8% más de atenciones en la guardia y un 28% más de intervenciones en los quirófanos.

Por eso, para fortalecer las tareas que lleva adelante el Hospital Municipal, inauguramos el Módulo de Oncología y Hematología. Esta obra de más de 7000 metros cuadrados conllevó una inversión superior a los 1500 millones de pesos, sumándose así a las inversiones ya realizadas para inaugurar la nueva subestación eléctrica, por 315 millones de pesos, y para construir el nuevo área de admisión en la planta baja del módulo central, por 307 millones.

Ante la evidente crisis del sector de salud en nuestra ciudad, seguimos apostando al fortalecimiento de nuestro Hospital Municipal, dotándolo de las obras, insumos y herramientas de gestión hospitalaria para que la atención brindada sea cada día más moderna y eficiente.

Estas obras realizadas en el Hospital Municipal se complementan con otra serie de inversiones que significaron una fuerte apuesta al fortalecimiento del primer nivel de atención de salud en nuestra ciudad, destacando sobre todo la inauguración, en el mes de agosto, del nuevo del Centro de Salud de Villa Harding Green, por un monto de 980 millones de pesos.

Además, con una inversión del Consorcio de Gestión del Puerto que superó los 1250 millones de pesos, concretamos la ampliación y puesta en valor del Centro de Salud Leonor Capelli de Ingeniero White.

En 2026, junto a TGS, trabajaremos en conjunto para comenzar con las obras en el centro de salud de General Daniel Cerri, largamente esperada por su comunidad, que plantea la duplicación de los metros cuadrado existentes y la modernización del equipamiento del mismo.

Por otra parte, podemos afirmar el innegable avance de las Políticas de Salud Mental en Bahía Blanca durante nuestro gobierno.

Más allá que en este caso comparamos contra la nada misma, porque no existía dispositivo o programa municipal que la abordara.

Constituimos, conforme a nuestro compromiso, 4 equipos multidisciplinares de atención territorial en las zonas de mayor complejidad.

Llegamos a más de 5.000 personas, generando 1.308 solicitudes de asistencia, que a la postre disminuyeron en 3 puntos porcentuales la tasa de suicidios de la ciudad entre 2023 y 2024.

Complementamos su tarea con tareas preventivas a través del Programa Hablemos, mediante el cual realizamos charlas orientadas a los jóvenes de las que participaron

16.455 asistentes en distintas instituciones de la ciudad.

Con una inversión municipal superior a los 300 millones de pesos, estamos finalizando las obras para que al fin Bahía Blanca tenga una nueva Unidad Residencial Para Personas con Consumo Problemático en el Hospital “Penna”,

gracias al convenio de sesión oportunamente firmado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

También podemos decir que Bahía Blanca es uno de los únicos municipios del país que tienen un Programa de Salud Materno-Infantil. Durante el año 2025 incorporamos y realizamos los correspondientes controles de salud a 832 recién nacidos.

Observamos con preocupación el marcado aumento de enfermedades de transmisión sexual como la sífilis en la ciudad y en el país.

No nos quedamos observando. A través del programa “Mi Mundo”, trabajamos sobre la salud sexual y reproductiva realizando charlas, actividades y testeos que nos permitió alcanzar a más de 4.000 jóvenes y realizar más de 3.700 consultas.

A través de MI BAHÍA, incorporamos un nuevo sistema de telemedicina para poder realizar consultas no urgentes de clínica y pediatría todos los días, en cualquier horario, que ya atendió más de 1200 llamados desde su implementación. En la misma línea, el Hospital Municipal concretó 3500 consultas virtuales y más de 430 consultas de especialistas.

En 2026 fortaleceremos las estrategias de telesalud reforzando infraestructura en los Centros de Salud para ofrecer los servicios e incorporando el uso responsable de la Inteligencia Artificial en Salud Pública, herramientas que amplían el acceso a la atención especializada, optimizan la gestión de la demanda y fortalecen la planificación sanitaria.

Por último, seguimos avanzando en materia de atención primaria con el programa “Más Salud”, que hoy cuenta con 11 equipos territoriales y más de 6.000 adscriptos. Dicho programa ha mejorado entre un 30 y un 80% los indicadores de control de gestantes, niños sanos y enfermedades prevalentes.

En materia de salud animal continuaremos consolidando el servicio de atención primaria veterinaria ampliando el espacio de atención y complejizando el mismo y la capacidad de respuesta mediante la incorporación de insumos, medicación y equipamiento de diagnóstico. Por eso en 2026 concretaremos la Reforma y ampliación del edificio de atención primaria veterinaria ubicado en la Unidad Sanitaria de Villa Serra, y la Reforma y ampliación de las oficinas del Parque Independencia, donde se pondrán en funcionamiento una sala de cirugía y un vacunatorio.

En materia de Hábitat continuamos fortaleciendo nuestras políticas. Los fondos rotativos llegaron a más de 40 barrios en la ciudad con una inversión de más de 140 millones de pesos alcanzando a 279 familias. Esto implica un crecimiento en más del 300% en relación al año 2023.

Realizamos una inversión de 330 millones de pesos, alcanzamos a 163 familias, lo que implica un crecimiento del 100% con relación al último año del gobierno anterior.

Por último, a través del programa “Reconstruir”, con financiamiento del BIRF en convenio con la Provincia de Buenos Aires, se realizaron más de 2.500 intervenciones que permitieron la entrega de 5.926 kits de materiales a familias afectadas por la inundación con una inversión total de 5.610 millones de pesos.

Implementamos el Certificado Municipal de Hábitat, una política diseñada, implementada y sostenida íntegramente desde el Municipio que reconoce a los vecinos y vecinas de los barrios populares como parte plena de Bahía Blanca, con derechos y obligaciones.

Este instrumento viene a reparar una deuda histórica del Estado, reconociendo no sólo domicilios, sino también formalizando actividades productivas y comerciales.

No se trata solo de un documento: es un acto de justicia territorial, construido colectivamente, a partir de una mesa intersectorial que le dio legitimidad, mirada integral y consenso institucional.

En materia ambiental, seguimos controlando con firmeza a las grandes empresas del Polo Petroquímico. A través del Comité Técnico Ejecutivo, se realizaron 92 muestreos de afluentes líquidos, 24.500 mediciones de ruido ambiental, 91.980 controles de calidad de aire, 3.280 mediciones de emisión gaseosa y más de 2.700 controles de ruidos industriales.

Bahía recicla cada día más y es cada día más sostenible. A partir del programa municipal de Gestión Integral de Residuos Urbanos “Bahía Recicla”, multiplicamos por 8 el ingreso del material reciclable a la ecoplanta y llegamos a un 95% de los hogares con recolección diferenciada.

El programa se complementó, al igual que en el año 2024, con un plan escolar de educación ambiental que constó de 61 intervenciones lúdicas culturales en distintas escuelas de la ciudad alcanzando a 10.503 estudiantes.

Otro programa que mostró un crecimiento sostenido fue Huertas de la Ciudad, que ya cuenta con 76 espacios intervenidos en 2025, sumándose a los 60 desarrollados en 2024 y consolidando un incremento del 312% respecto de 2023.

Pero no se trata solo de números: hablamos de más producción local de alimentos, más participación comunitaria y más conciencia ambiental en cada barrio.

Entre 2024 y 2025 entregamos 74.000 plantines —un 825% más que en 2023— y realizamos 147 capacitaciones, fortaleciendo saberes y promoviendo prácticas vinculadas a la soberanía alimentaria y a la economía circular, donde los residuos orgánicos se transforman en recursos y cada huerta se convierte en un espacio de aprendizaje, encuentro y desarrollo sostenible.

Sabemos que la problemática de la basura es hoy una de las preocupaciones más urgentes de la ciudad.

Desde el Municipio, asumimos esa realidad atendiendo las complejidades que el tema demanda.

En el corriente año, merced a todo los desperdicios y descartes que generó la inundación se recolectaron más de 300.000 toneladas de residuos, un volumen equivalente a más de cuatro años de generación habitual de basura en Bahía Blanca.

Este esfuerzo operativo sin antecedentes, diezmó la flota y por ende la capacidad de respuesta de Sapem Ambiental.

Ante este contexto y para recuperar y mejorar la capacidad operativa perdida luego de la catástrofe, realizamos una inversión superior a los 1.800 millones de pesos para la adquisición de 8 nuevos camiones compactadores, recomponiendo y fortaleciendo la flota de Bahía Ambiental SAPEM destinada a la mejora del servicio de la recolección domiciliaria.

Al inicio de nuestra gestión, Bahía Blanca contaba con más de 200 basurales a cielo abierto de distinto porte y tamaño, trabajamos con ahínco para reducirlos, pero la inundación también cambio hábitos en materia de puntos de arrojo y descarte de residuos voluminosos que debemos revertir.

Sobre finales de octubre relevamos 39 basurales a cielo abierto y 107 puntos de arrojo recurrente en distintos barrios periféricos de la ciudad.

A la fecha logramos erradicar el 50% de los basurales identificados e intervenir la totalidad de los puntos de arrojo crónicos.

Este trabajo implicó 3.637 intervenciones de limpieza, recolección, cercado, saneamiento y disposición segura de 9.100 toneladas adicionales de residuos.

Para profundizar este trabajo estamos en proceso de compra de 10 camiones, 10 bateas y 2 camiones roll off.

Además, sabemos que es necesario fortalecer la tarea de fiscalización y potenciar el sistema de reclamos y denuncias vecinales.

Estas acciones estarán acompañadas por una campaña de promoción de conductas responsables.

Entendemos la responsabilidad del Municipio para garantizar la limpieza de la ciudad, pero también necesitamos del compromiso de todos los bahienses.

El esfuerzo es colectivo, y también lo será el resultado.

La seguridad, fue, es y será una de las máximas prioridades de nuestro gobierno.

En primer lugar, porque es sin lugar a dudas una de las preocupaciones centrales de nuestros vecinos. En segundo lugar, porque constituye un atributo esencial para todos quienes deseamos habitar en este suelo.

Desde el 16 de diciembre de 2023 cambiamos el posicionamiento en materia de seguridad.

Dejamos de tener un municipio con una actitud pasiva y una excusa siempre a mano, para asumir plenamente la responsabilidad de coordinar y conducir la articulación entre todos los ámbitos jurisdiccionales que intervienen en la materia.

Y reafirmamos ese posicionamiento, con inversiones que sostendremos en los próximos años.

Gracias al trabajo articulado con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, el Subsecretario Federico Montero, Jefes y efectivos de la Policía Bonaerense, con la Justicia Federal y Provincial y las distintas Fuerzas de Seguridad podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en esto Bahía también mejoró.

A través de la incorporación de tecnología y la capacitación constante a nuestros operadores, el Centro Único de Monitoreo, pasó a tener un rol central en el mejoramiento de los índices de esclarecimiento.

El CEUM, ha elevado en un 80% su asistencia a eventos de seguridad y siniestros viales, en más de un 100% la tasa de esclarecimiento de eventos delictivos y en un 120% la asistencia en búsquedas y apariciones de personas.

Continuaremos trabajando en esta senda y próximamente incorporaremos 120 nuevas cámaras de seguridad, que surgieron de pedidos específicos en los foros que realizamos en cada una de las delegaciones municipales y puntos ciegos señalados por la Justicia y la Policía Bonaerense.

Además, pensando en sumar a cada barrio más seguridad y mejor calidad de vida para nuestros vecinos, en el año 2025 colocamos 6.481 luminarias en 76 barrios de la ciudad, acumulando desde el inicio de la gestión, un total de 8681 nuevas luminarias en 90 barrios.

También hemos firmado un convenio de asistencia con Puerto de Bahía Blanca para poder acceder y colaborar en el monitoreo de las más de 150 cámaras que la entidad posee en el ámbito portuario.

De este modo, estaremos elevando en un 25% en este año 2026, la cantidad de cámaras disponibles para el monitoreo. Es decir, más ojos para cuidar a los bahienses.

A esta inversión, se sumarán en 2026 los recursos generados por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en 2025 a través del Fondo de Seguridad con el cual adquirimos 21 patrulleros, 5 garitas móviles para vigilar los accesos de la ciudad y 9 tótems de seguridad con asistencia virtual que serán ubicados en distintos espacios públicos.

Por otra parte, y merced a un convenio con el Puerto de Bahía Blanca, estaremos implantando en el corriente año el cerrojo electrónico y lectores de patentes en los distintos ingresos a la ciudad para terminar de conformar el cerco de seguridad que queremos construir.

Gracias a la constitución en Bahía Blanca de la UTOI, incrementamos en más de un 25% los recursos totales disponibles. Más personal, es mayor capacidad operativa y por ende mayor seguridad para los bahienses.

El trabajo descrito se refleja en una mejora sustancial en los números e indicadores que se observan en la ciudad.

Durante el año 2025 el delito retrocedió en Bahía Blanca.

Los asaltos bajaron un 28,3%, los robos automotores en un 36,7% y los hurtos en un 20,4%.

Por otra parte, la totalidad de los delitos prevenibles bajó en un 19,5% realizándose más de 2.000 aprehensiones y más de 600 allanamientos que resultaron en más de 300 delincuentes aprehendidos.

Vamos a seguir esta senda de trabajo coordinado de presencia e inversión en tecnología para dar un mensaje cada día más claro a los delincuentes, a las organizaciones criminales: en Bahía no, con los bahienses, no. Habrá cada día más hostilidad para quienes viven fuera de la Ley, cada día más seguridad para nuestros vecinos.

Hablar de seguridad también es hablar de respuesta ante emergencias.

Defensa Civil gestionó 8.922 llamadas en su guardia activa 24 horas, los 365 días del año, y atendió 2.706 llamados durante el temporal.

Culminamos la obra de refacción y ampliación de su nueva sede, con una inversión de 280 millones de pesos, y entregamos dos camionetas nuevas para recomponer y ampliar el equipamiento perdido durante la catástrofe.

Permítanme aquí detenerme un momento para reconocer públicamente la labor de cada trabajadora y trabajador de Defensa Civil.

En las dos emergencias más difíciles que atravesó Bahía en su historia reciente, estuvieron en la primera línea, sin descanso, poniendo el cuerpo y el compromiso al servicio de nuestra comunidad.

Del mismo modo, quiero reconocer al servicio de emergencias Siempre, que en 2025 gestionó 18.000 asistencias. Cada una de esas intervenciones es tiempo ganado, es atención inmediata, es vida protegida.

En materia de seguridad y emergencias, ustedes saben que desde el inicio de nuestro gobierno asumimos el compromiso y trabajamos para que el centro de atención del 911 vuelva a funcionar en nuestra ciudad.

Gracias a la decisión del gobernador Kicillof esta posibilidad se concretó, y ya firmamos la primera semana de enero el decreto para que funcione en dependencias de la ex - Terminal de Ómnibus.

Esta decisión, además de responder a un reclamo de nuestros vecinos y mejorar la calidad de respuesta ante una emergencia en la ciudad, generará 75 necesarios nuevos puestos de trabajo del Estado Provincial en la ciudad, para los que pronto comenzarán los procesos de selección del Ministerio de Seguridad.

En materia de seguridad vial, 2025 ha sido un año difícil, que muestra niveles ascendentes en materia de siniestros viales y derivaciones de los mismos a hospitales y muertes asociadas a dichos siniestros.

Durante el 2025 se registraron un total de 12 fallecimientos relacionados en colisiones viales de personas residentes de Bahía Blanca dentro del casco urbano o en rutas cercanas a nuestra localidad. Esto representa un incremento del 50% con relación al año 2024.

Conscientes de esta problemática, lanzamos un programa integral que busca cambiar esta tendencia trabajando sobre cambios culturales y problemáticas actuales con la mirada puesta en el largo plazo.

En esa línea fortalecimos, y lo haremos aún más en el corriente año, los programas de educación vial en las escuelas, donde ya alcanzamos a casi 10.000 estudiantes.

Del mismo modo lo haremos con el Programa de educación vial para conductores con alcoholemias positivas y el nuevo examen para el otorgamiento de las licencias.

Por último, hay un dato que podemos valorar como positivo, y es que durante el 2025 se realizaron un 15,5 % más de test de alcoholemia que en el 2024, con un descenso porcentual de positividad interanual del 27,4 %.

Del mismo modo, el porcentaje de positividad en los test de drogas se redujo en un 30,8%.

Continuaremos trabajando para mejorar los indicadores de siniestralidad, generando en el corriente año inversiones complementarias de semaforización, radarización y sincronización de semáforos.

No tengo dudas que las inversiones y el sostenimiento de nuestro programa integral, generarán este año los primeros síntomas del cambio cultural que buscamos para lograr sostenibilidad en el mejoramiento de los niveles de seguridad vial.

Bahía Blanca es una ciudad con un claro liderazgo a nivel provincial y nacional en materia empresarial, comercial, agropecuaria, portuaria y de desarrollo del conocimiento.

Esta no solamente es la clave de su presente, sino que también es la llave de su futuro.

Nuestro Puerto marcó un nuevo récord en materia de movimiento operativo. Se movilizaron a través del estuario de Bahía Blanca más de 35 millones de toneladas de diversa carga, en 1148 buques.

En forma paralela, el Directorio continúa con su Plan Quinquenal de inversiones para mejorar sus muelles y su equipamiento, poniéndose en línea con los últimos adelantos tecnológicos en materia de seguridad y capacidad operativa.

Sostener al sector productivo luego de la catástrofe sin lugar a dudas fue uno de los objetivos más grandes y desafiantes con los que nos encontramos como gestión y como comunidad.

Debíamos mantener encendido el motor productivo y de empleo de nuestra ciudad, y hacia allí direccionamos esfuerzos, programas y recursos con premura.

A través del programa Emprendedores de Pie, acompañamos a 472 emprendedores y cuentapropistas por un monto de 723 millones de pesos para que puedan salir adelante.

Junto a entidades gremiales empresarias de la ciudad, el Puerto y el Honorable Concejo Deliberante, creamos un fondo especial de sostenimiento y fomento mediante el cual acompañamos a 638 comerciantes con una inversión cercana a los mil millones de pesos.

En forma complementaria, junto al Puerto de Bahía Blanca generamos un fondo destinado exclusivamente a comerciantes de Ingeniero White y General Daniel Cerri. Asistimos a 230 comercios por un monto global de 463 millones de pesos.

Junto al Instituto Provincial de Acción Cooperativa generamos un fondo de 40 millones destinado a cooperativas y productores de la ciudad y junto al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires brindamos apoyo a los productores de nuestro cordón frutihortícola.

Por último, con la asociación de cooperativas argentinas (ACA), generamos un fondo rotatorio de más de 77 millones de pesos para potenciar la recuperación del sector productor de porcinos y horticultores.

La Economía Social continuó creciendo en la ciudad, motorizando el movimiento económico en distintos barrios y hogares de la ciudad.

Acompañamos a través de la formación, la escucha y quintuplicando en estos dos años los montos asignados para microcréditos que pasaron de 100 millones en 2023 a 500 millones en el 2025.

Pero no hay desarrollo productivo sin formación para el trabajo. En 2025 la Escuela Municipal San Roque alcanzó 874 estudiantes y dictó 77 cursos de formación en oficios, fortaleciendo la capacitación técnica en sectores estratégicos.

En materia de Turismo, las múltiples iniciativas promovidas continúan logrando que cada vez más bahienses y visitantes descubran los distintos rincones atractivos que tiene nuestra ciudad, logrando en estos dos años un crecimiento de más del 144% en relación al año 2023, alcanzando a casi 10.000 personas anuales en las distintas propuestas.

A su vez, trabajamos junto a la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, nuestras universidades y distintos organizadores de eventos, acciones de asistencia y fortalecimiento para continuar posicionando a Bahía Blanca y a nuestra región como un destino turístico nacional en crecimiento.

Bahía HUB ha consolidado su nuevo perfil de gestión ofreciendo una oferta formativa para todas las edades vinculada a la innovación, la tecnología y las nuevas modalidades laborales y comerciales.

En el bienio 2024 - 2025, más de 10.000 adultos participaron de los cursos de formación; más de 300 niños participaron en las actividades del programa Mini HUB y más de 520 jóvenes se formaron en los talleres de educación tecnológica.

A la vez, a través del nuevo Club de Emprendedores, brindamos un ámbito de acompañamiento y tutelaje para 350 emprendedores locales.

Además, se creó el observatorio astronómico Universo HUB, que inició con marcado suceso sus actividades.

En esta línea, para continuar cuidando a los productores locales, durante el corriente año presentaremos el proyecto de ordenanza "Compre bahiense". El Municipio, como actor económico relevante y gran demandante de bienes, servicios y obras, cuenta con herramientas para orientar sus contrataciones al fortalecimiento

del desarrollo productivo local. Resulta prioritario promover políticas que favorezcan a los proveedores locales, impulsando la circulación del ingreso dentro del Partido, generando empleo, mayor recaudación y bienestar para la comunidad.

El principio de “Compre Local” se alinea con los objetivos de desarrollo productivo, inclusión y sostenibilidad, consolidando al Estado no sólo como administrador, sino también como promotor activo del crecimiento económico.

Por ello, resulta necesario adecuar nuestra legislación a la Ley Orgánica de las Municipalidades, que a través de su artículo 156 bis (promulgada en el año 2010), autoriza a los municipios a otorgar prioridad a proveedores locales, con un margen máximo del 5% sobre otras ofertas.

Además, presentaremos el proyecto de ordenanza "Góndola local": esta iniciativa incentivará el consumo de productos elaborados en nuestro distrito, favoreciendo la permanencia de la renta en la economía local, dinamizando el comercio, estimulando la inversión privada y contribuyendo al desarrollo sostenible de Bahía.

Por otro lado, en esta línea, esta misma semana presentaremos el proyecto de ordenanza de fomento a la Economía del Conocimiento, que apunta a diversificar la economía tradicional, capitalizar el talento local y la educación superior, fomentar la innovación y productividad en múltiples sectores, generar empleos de calidad con mayor valor agregado, potenciar la inserción de la ciudad en mercados globales, atraer inversiones y desarrollo de infraestructura moderna.

Por último, crearemos el Centro de Formación en Energías Renovables y Eficiencia Energética; para continuar fortaleciendo a Bahía Blanca como uno de los principales nodos energéticos de Argentina.

En materia de modernización, continuamos trabajando por un municipio que agilice procesos y optimice procesos.

En este sentido, hemos ampliado la cantidad de trámites y servicios disponibles en la aplicación Mi Bahía, que ya cuenta con más de 50.000 descargas y más de

75.000 usuarios registrados.

A través de esta plataforma, los vecinos han podido registrar sus reclamos e incidencias de la ciudad.

En la misma línea y tal como nos hemos comprometido ante este honorable cuerpo, a través de esta plataforma desarrollamos un nuevo sistema de habilitaciones comerciales que permitió emitir más de 1200 habilitaciones durante el año 2025.

Durante el 2025, desde la Secretaría de Transporte Urbano se trabajó en la modernización y actualización de la app GPS Bahía, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario para que cada viaje sea más simple, previsible y eficiente.

Desde el inicio de gobierno asumimos un compromiso claro: gestionar con cercanía, y fortalecer la participación y el acceso a derechos de nuestra comunidad.

En esa línea, a través de la Agencia de Desarrollo Territorial, Descentralización y Participación Ciudadana consolidamos 24 Unidades Territoriales en las delegaciones, generando espacios permanentes de diálogo con instituciones y referentes barriales.

Impulsamos los Foros de Seguridad, articulando con la Agencia de Seguridad y el Ministerio de Seguridad provincial.

Llevamos adelante jornadas de reforestación en el marco de Reverdecer, fortaleciendo el compromiso ambiental comunitario.

En materia de Acceso a Derechos, en 2025 abordamos más de 530 consultas en Atención al Vecino, incrementando en un 141% la respuesta respecto al año anterior.

Otra línea que mostró un crecimiento significativo con respecto al año anterior fue la Oficina del Inquilino, que abordó más de 430 consultas, brindando orientación y conciliación a los vecinos que lo requirieron, aumentando en un 51% la atención con respecto a 2024.

Además, acompañamos a 127 bahienses en el marco del Programa de Víctimas, con un abordaje integral y articulado.

Pusimos en marcha el Programa de Mediación Comunitaria, con sedes en Las Villas, Harding Green, Centro y Noroeste, promoviendo el diálogo y la resolución pacífica de conflictos.

En 2026, tanto el programa de Mediación Comunitaria como la Oficina del Inquilino podrán gestionarse también a través de la aplicación Mi Bahía, facilitando la accesibilidad.

Respecto de las políticas destinadas a las personas mayores fortalecimos el Consejo Municipal de Personas Mayores con la creación de 9 nuevos centros y logrando la participación efectiva de 52 centros de jubilados, que recibieron 26 millones de pesos en subsidios para mejoramiento.

A través de Bahía a lo Grande realizamos más de 140 talleres socio-preventivos, alcanzando a más de 30.000 personas en 2025, con un incremento del 100% en el alcance en relación al año 2024.

Con el objetivo de fortalecer a las Asociaciones Civiles de nuestra ciudad, continuamos con las capacitaciones a dirigentes de instituciones en las distintas delegaciones, con más de 200 participantes entre los años 2024 y 2025.

Además, se impulsaron desde el área 91 constituciones asociativas, 120 normalizaciones, 1.675 trámites ingresados a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y se atendieron más de 2.280 consultas.

Sin dudas estos números demuestran que la dirección municipal de asociaciones civiles llenó un vacío, que era un ámbito necesario, y que su trabajo es imprescindible para fortalecer ese magnífico entramado institucional que distingue a nuestra ciudad y la sostuvo en las horas más difíciles.

Con respecto a la juventud, en un año atravesado por la emergencia climática, Voluntarios Bahía movilizó a más de 15.000 participantes, demostrando la enorme solidaridad de las nuevas generaciones en nuestra ciudad.

A través de Voz Joven, en 2025 realizamos 50 encuentros, alcanzando a más de

2.400 jóvenes, aumentando en un 60% el alcance del programa en relación al año 2024.

Otro hecho saliente, trabajado en conjunto con este honorable cuerpo, fue la creación del Concejo Joven, con participación de 24 escuelas y más de 35 proyectos presentados, consolidando un ámbito real de formación democrática.

En materia de planeamiento urbano es importante destacar que en 2025 se trabajó en adecuar y completar diversos aspectos del diagnóstico de la propuesta del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, considerando observaciones realizadas a partir del impacto de la inundación, que obligó a repensar usos y factibilidades.

En estos primeros 2 meses del año, hemos realizado una agenda de encuentros con los colegios profesionales de arquitectura, ingeniería, técnicos y agrimensores, como también con el Consejo del Hábitat, la Corporación del Comercio, Servicios e Industrias, el Puerto y la Unión Industrial, entre otros, para escuchar sobre las necesidades y contar el estado de situación del avance del Plan y del Código.

También hemos tenido reuniones con las distintas direcciones provinciales que intervienen en la aprobación de este instrumento.

Con el fin de continuar con el proceso del plan urbano y territorial de la ciudad bajo la asistencia técnica de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial y con el objetivo de garantizar un desarrollo equilibrado, como también una integración plena y equitativa de cada uno de los sectores de la ciudad, enviaremos esta semana al Honorable Concejo Deliberante para su consideración 2 proyectos de ordenanzas que una vez aprobadas pasarán a formar parte de la propuesta de actualización del Código de Planeamiento Urbano de la ciudad que se elevará al Ejecutivo provincial para su convalidación.

La primera es la ordenanza de unificación y ampliación de la normativa de preservación y promoción del Patrimonio Cultural Construido. Contiene una actualización del Inventario del Patrimonio Urbano y Arquitectónico luego de 32 años, mejorando la protección patrimonial y promoviendo mayores oportunidades de recuperación.

La segunda ordenanza refiere al Programa Municipal de Inmuebles, que plantea la sistematización del resguardo de los inmuebles que cuenta el municipio y su administración, con el fin de planificar de manera adecuada el uso presente y futuro de ese suelo o edificios.

En el transcurso del Mes de Marzo se enviarán dos proyectos más, relacionados con importantes herramientas de gestión como son la Contribución por mejoras y la Contribución por valorización, que tienen por objetivo ir avanzando en el tratamiento del código y a la par mejorando sustancialmente aspectos de la gestión.

Seguiremos y profundizaremos este camino de diálogo, porque estamos convencidos que el trabajo de planificación debe ser un camino consensuado para abordar desafíos y oportunidades.

A comienzos de Mayo tendremos una versión completa para poder trabajar juntos a este honorable cuerpo, colegios profesionales y otros actores de la ciudad, a la par continuamos trabajando en las distintas observaciones a la propuesta que se hagan desde la autoridad provincial

Para nuestra gestión, las políticas de derechos humanos, discapacidad y género son transversales e impregnan la totalidad de las políticas públicas que impulsamos. Igualmente, quiero destacar algunos hitos que entiendo fundamentales.

En lo que respecta a las políticas públicas destinadas a personas con discapacidad, además de reafirmar que para nosotros tiene abordaje transversal e integral, quiero destacar algunos hitos que resultan fundamentales.

Cuando INBARE cerró sus puertas, 70 personas con discapacidad quedaron sin prestación, a la deriva.

El Municipio actuó. Asumió la responsabilidad. Garantizó la continuidad del servicio mediante la formalización del convenio con IREL y el acompañamiento técnico, administrativo y edilicio necesario para su puesta en funcionamiento.

Hoy el Centro de Día está en marcha, desarrollando propuestas terapéuticas, socioeducativas y comunitarias bajo estándares técnicos acordes a la normativa vigente.

En paralelo, intervenimos de manera estructural en Caballo de Troya, donde asisten 66 niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

El edificio presentaba barreras que limitaban la autonomía y afectaban la calidad de los procesos de rehabilitación.

La obra adecuó ingresos y circulaciones, incorporó rampa accesible y mejoró equipamiento, sanitarios, iluminación y salidas de emergencia.

En enero de 2025 el ex Centro de Día “Cuánta Vida Especial” del barrio 12 de octubre fue donado al Municipio por la familia Núñez.

A partir de allí, la gestión decidió no limitarse a su continuidad administrativa, sino redefinir su sentido institucional y transformarlo.

Hoy en el Centro Vida Independiente en Comunidad se ofrecen talleres laborales, culturales y recreativos abiertos a la comunidad.

Desde la Dirección de Derechos Humanos continuamos con los Programa de Acompañamiento en Red y Escuelas y Clubes en Paz.

Gracias a la articulación con la Fundación Ser y Hacer liderada por Romina Cavallo, a la labor incansable de Mónica Cid junto a la Agencia de Participación, la Jefatura

Distrital de Educación, la Secretaría de Políticas Sociales, la Dirección de Derechos Humanos y las comunidades educativas y deportivas de cada institución, desarrollando 64 encuentros que alcanzaron a más de 4000 niños y adolescentes de la ciudad.

Detectamos y acompañamos 32 situaciones de violencia en entornos digitales, llegamos antes. Logramos cuidar y proteger a nuestros chicos.

Estamos sumamente orgullosos de este programa y vamos a seguir adelante con mucha fuerza. Afirmar un Estado municipal presente y que llegue antes, nos parece la mejor manera de recordar a Mica Ortega.

A 50 años del golpe de estado de 1976, profundizamos nuestro compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia e inauguraremos en el transcurso de este mes el Espacio para la Memoria en la ex Prefectura de Ingeniero White, con el Consorcio del Puerto de Bahía Blanca.

En lo relativo a Políticas de Género, en el año 2025, el fortalecimiento del despliegue territorial permitió absorber un incremento sostenido de la demanda, alcanzando 917 casos de violencia en seguimiento, lo que significa un 52% más que en el año 2024.

La protección integral y permanente se centró en garantizar respuestas inmediatas a través de la Guardia de Género, consolidó su articulación con las centrales de emergencia 107/109 y el Centro Único de Monitoreo.

Un indicador clave de la relevancia de esta red fue que, durante el mes de diciembre, el 42% de las activaciones de emergencia derivaron en ingresos efectivos al Hogar de Protección Integral.

El 2025 fue un año doloroso, con femicidios e indicadores crecientes de violencia. No nos vamos a retirar, no vamos a mirar para otro lado.

Reafirmaremos una vez más nuestro compromiso en la construcción de una Bahía igualitaria y libre de violencias.

Entendemos al deporte como un vector importante en el desarrollo, la formación, y el futuro de nuestra comunidad, por eso invertimos como nunca antes para acompañar a nuestras instituciones deportivas, nuestros dirigentes, nuestros deportistas y a todos quienes aportan al desenvolvimiento de la actividad.

En articulación con las grandes empresas de la ciudad, a través del programa Clubes de Pie se invirtieron más de 3300 millones de pesos en el sistema deportivo local destinados a la reconstrucción de 70 clubes que sufrieron daños en el temporal del 2023 y en la inundación del siete de marzo.

Con fondos propios y mecanismos de padrinazgo privado, acompañamos con compromiso el fortalecimiento de nuestras instituciones deportivas.

Además, la actividad en los centros deportivos municipales continuó en crecimiento con un aumento del 15% en la participación en el Polideportivo Norte, del 16% en el complejo Las Tres Villas y de un 8% en las Pistas de BMX - SkatePark.

Además, en el marco del Plan de Inducción al Deporte que nos comprometimos a desarrollar durante la gestión, inauguramos una nueva Escuela Municipal de Ajedrez, que ya cuenta con 9 sedes y 120 participantes, y aumentamos la participación en un 41% en la Escuela de Deportes de Contacto.

También mostraron crecimiento las Escuelas de Deportes Urbanos y Futsal y las actividades como vóley, básquet, atletismo y running, superando en conjunto los 1000 participantes.

También entregamos 1240 elementos deportivos destinados a las escuelitas de fútbol para poder potenciar su trabajo formativo en todos los barrios de la ciudad.

En paralelo, continuó su desarrollo la Escuela de Talentos impulsada junto al Consorcio de Gestión del Puerto y el Dow Center para potenciar el desarrollo de 25 jóvenes atletas de alto rendimiento deportivo.

Finalmente, junto al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, se trabajó la puesta en valor del Balneario Maldonado, con una inversión de 560 millones de pesos que incluyó nuevos juegos acuáticos y obras para optimizar el uso del agua.

Cabe destacar que durante esta temporada estival disfrutaron del Balneario más de 60.000 Bahienses.

La cultura no es un gasto para nosotros, es una inversión. Y también es identidad, es trabajo, es comunidad y estos años, también fue clave en la reconstrucción.

La inundación, como a todos los bahienses, golpeó al sector duramente. Y ahí estuvimos para acompañarlos con decisiones y recursos concretos.

A través del programa Cultura de Pie, destinamos 238 millones de pesos para acompañar a 55 trabajadoras y trabajadores de la cultura y a 47 espacios culturales afectados por la inundación.

Entendimos que cuidar la cultura es cuidar el entramado productivo y simbólico de nuestra ciudad.

Al mismo tiempo, fortalecimos el sector cultural consolidando las herramientas previstas en nuestras ordenanzas y líneas de apoyo económico. Destinamos 59 millones de pesos al Fondo Municipal de las Artes, otorgando 44 subsidios a proyectos locales.

Y a través del programa de Financiamiento de Eventos Artísticos, invertimos 65 millones de pesos, acompañando 24 iniciativas.

Cada una de estas herramientas significa más producción, más circulación cultural y más trabajo para artistas y gestores de nuestra ciudad.

Pero además dimos un paso estratégico: ordenar, visibilizar y profesionalizar las industrias culturales locales.

Desarrollamos tres catálogos que hoy son una herramienta concreta de promoción y comercialización: el Catálogo de Música, el Audiovisual y el de Infancias, que reúnen cientos de propuestas artísticas, educativas y emprendimientos culturales.

Además, en 2024 y 2025 realizamos la Ronda de Negocios y Feria Música, generando más de 400 entrevistas entre artistas, productores y programadores, y 12 capacitaciones específicas de las que participaron más de 1.500 personas.

Creemos que la cultura no solo se muestra: se organiza, se capacita y se convierte en trabajo.

Por eso también impulsamos ciclos de producción cultural propia, generando programación pública y oportunidades para creadores locales.

A través de propuestas como Relámpago, TechnoBB, Colectivo Cultural Terminal, Paseo por las Galerías, Vacaciones de Invierno, Carnavales de Verano y Verano para Armar, convocamos a más de 10.000 asistentes y contratamos más de 60 proyectos artísticos, fortaleciendo el circuito cultural bahiense.

Las fiestas populares volvieron a ser grandes espacios de encuentro. La Fiesta del Cubanito, la Fiesta Carne, la Fiesta Mediterránea y San Silverio reunieron a más de 110.000 personas, potenciando la identidad local y la economía cultural.

Nuestros museos municipales continuaron consolidándose como espacios vivos de aprendizaje y participación.

Más de 7.400 estudiantes participaron en programas educativos y más de 21.500 personas fueron parte de las propuestas culturales desarrolladas durante el año.

A través del programa PlaPla, destinado a las infancias, realizamos 5 ferias en la Biblioteca Rivadavia, más de 40 talleres, actividades en bibliotecas populares y comparsas estudiantiles.

En total, el programa alcanzó a más de 15.000 concurrentes, promoviendo el acceso temprano a la cultura.

El programa de fortalecimiento de bibliotecas populares también sigue creciendo.

Otorgamos subsidios por 70 millones de pesos y entregamos 8.000 libros, acompañando a instituciones que cumplen un rol fundamental en el entramado de cada barrio.

En 2025, logramos que la cultura llegue con más volumen y se expanda en nuestros barrios.

Desarrollamos 253 talleres municipales en 50 sedes territoriales y la participación de

8.000 asistentes. Sostener, producir y expandir la cultura es también una forma de reconstruir la comunidad.

Por eso, vamos a seguir consolidando políticas culturales que generen trabajo, amplíen el acceso y fortalezcan nuestra identidad colectiva y seguiremos articulando con nuestras escuelas artísticas y los organismos artísticos del sur.

Bahía, más que nunca, es cultura. Y vamos por más.

Este ha sido el informe de nuestra gestión. Nuestros números, nuestros programas, nuestros datos duros.

Pero una ciudad no se construye solo con números y estadísticas. Bahía tiene alma. Bahía siente. Bahía quiere ser. Bahía quiere más.

Vivimos una tensión saludable entre lo que somos y lo que queremos ser. La imagen que nos refleja el espejo en las últimas décadas, está lejos del destino que la generación del centenario forjó.

Perdimos peso, decisión y cohesión. Retrocedimos en todos los campos en los últimos 100 años. Pero el dolor y el impacto de las catástrofes, y el impulso instintivo y contundente de nuestra comunidad ante ellas, abren a mi juicio, la oportunidad de una nueva ventana histórica.

Bahía se puso de pie. Bahía despertó. Y estoy convencido que este año comenzó el proceso del renacer de Bahía.

Renacer no significa negar lo que somos, muy por el contrario, comienza entendiendo que nuestro valor está en nuestra identidad.

Significa dejar de compararnos con otras ciudades, si somos más o menos que otros, de añorar las oportunidades perdidas, para asumir lo que orgullosamente somos aquí y ahora.

Somos puerto modelo, industria fuerte, universidad prestigiosa, comercio pujante, talento desbordante, arte irreverente, cultura brillante, deporte inspirador y también somos todo lo que nos duele y todo lo que nos falta.

Somos esa infraestructura que debemos construir para nunca más estar de rodillas frente a una catástrofe.

Somos también esa desigualdad que duele y esa potencialidad que siempre asomó en el horizonte y nunca pudimos alcanzar.

Estoy convencido que, si hacemos las cosas bien, ahora si podemos juntar de una vez, y para siempre, expectativa y realidad.

Que podemos dejar de hablar y quejarnos de la ciudad que heredamos, para centrarnos en hacer, en construir, la Bahía qué queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos.

Para eso necesitamos sostener inversiones, consolidar procesos, fortalecernos.

Necesitamos una Bahía con orden fiscal.

Una Bahía con eficiencia tributaria, no como instrumento recaudatorio, sino como herramienta de autonomía.

Una ciudad que recaude con más eficiencia para depender menos. Porque si dependemos menos, vamos a poder decidir más, y mejor.

Vamos a poder mejorar más nuestros servicios, nuestras calles, nuestra seguridad, nuestro equipamiento, nuestros sistemas de desarrollo productivo, humano y ambiental.

Es la hora de construir esa Bahía luminosa, amorosa, pujante, segura, sostenible, que te deja realizarte, crecer, y que sabe cuidar de todos quienes la habitan. Una ciudad que no le suelta la mano a nadie.

Podemos hacerlo ahora porque tenemos algo que no se mide en indicadores, tenemos carácter.

Ese temple, esa fuerza única y vital que emergió nuevamente y que nos distingue por sobre todas las comunidades y todas las ciudades.

Porque caímos, y nos pusimos de pie. Porque demostramos que unidos pudimos sobrevivir, y que, si pudimos con lo que pasó, claro que podemos con lo que viene. Es momento de poner manos a la obra.

Invito a este Concejo a debatir con firmeza y altura. Invito a la oposición, a controlar y proponer cada día más. Invito al oficialismo a escuchar, consensuar y dar el ejemplo con humildad y actitud de servicio, cada día más. Invito a nuestras instituciones y a nuestros vecinos a involucrarse y exigirnos, cada día más.

Los invito entonces a trabajar más. Cada día más. Por una ciudad cada día más segura. Cada día más sustentable, abierta y conectada. Cada día más diversa, cultural y heterogénea. Cada día más autónoma, más fuerte y más decidida.

Y por sobre todas las cosas, más feliz. Concretemos de una vez y para siempre la Bahía grande que merecemos.

Declaro formalmente inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias y le pido a la Virgen de la Merced que los proteja e ilumine a ustedes y a todos los bahienses.

Muchas gracias.