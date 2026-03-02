"Obras récord y una ciudad que se pone de pie": Susbielles marcó el rumbo de la reconstrucción de Bahía

El intendente Federico Susbielles inauguró esta mañana el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Bahía Blanca.

En su discurso, de aproximadamente una hora y media, hizo foco en las inversiones vinculadas a la recomposición de la ciudad tras la inundación de hace casi un año y señaló que este 2026 "comenzó el proceso del renacer de Bahía".

"Lo primero que quiero hacer, a pocos días del año, es mantenerme cerca y abrazar a todos quienes sufrieron la pérdida de familiares y seres queridos aquel 7 de marzo. Nuestros vecinos fueron resilientes y con espíritu indomable, inmensamente solidarios e increíblemente tenaces y perseverantes, para que esta ciudad no se doblegue ante la adversidad más grande", mencionó.

En sus primeras palabras, pasadas las 10:30 de la mañana, el jefe comunal recordó que en aquella oportunidad "suspendimos las clases de todos los servicios escolares en la ciudad. Detuvimos a tiempo el transporte público, las actividades comerciales y de todo tipo para reducir al mínimo la circulación. En el momento exacto, el que hace la diferencia, estuvimos donde debíamos y haciendo lo que debíamos".

Asimismo, mencionó que venía de años de decadencia y que "la ciudad ya estaba en un estado calamitoso".

"Saben que nunca me quejé de eso, no por haber sido parte ni por un minuto de las decisiones y gobiernos previos, sino por honestidad intelectual —continuó—. Me presenté, por cuarta vez, lógicamente conociendo en profundidad cada problema con el que me iba a encontrar y con un programa y la convicción de poder sacar a Bahía de esa espiral descendente".

El intendente rescató también que "en un año difícil, donde más de 600 personas murieron a causa del frío en la calle en nuestro país, podemos decir con orgullo que ninguna de ellas murió en Bahía Blanca".

Más adelante, hizo referencia a la seguridad y destacó el trabajo de Defensa Civil.

"Durante el año 2025 el delito retrocedió en Bahía Blanca. Los asaltos bajaron un 28,3 %, los robos automotores en un 36,7 % y los hurtos en un 20,4 %. Esta incuestionable mejora, lejos de

conformarnos, tiene que impulsarnos a trabajar con más energía y firmeza que nunca", explicó.

"Vamos a seguir esta senda de trabajo coordinado, presencia y tecnología para dar un mensaje cada día mas claro a los delincuentes, a las organizaciones criminales. En Bahía no, con los

bahienses, no. Cada dia mas hostilidad para quienes viven fuera de la ley, cada dia mas seguridad para nuestros vecinos”, agregó.

"Permítanme aquí detenerme un momento para reconocer públicamente la labor de cada trabajadora y trabajador de Defensa Civil. En las dos emergencias más difíciles que atravesó

Bahía en su historia reciente, estuvieron en la primera línea, sin descanso, poniendo el cuerpo y el compromiso al servicio de nuestra comunidad".

Finalmente, sobre el mediodía, apuntó al futuro y al desarrollo de la ciudad.

"Somos puerto modelo, industria fuerte, universidad prestigiosa, comercio pujante, talento desbordante, arte irreverente, cultura brillante, deporte inspirador y también somos todo lo que

nos duele y todo lo que nos falta", continuó.

"Bahía se puso de pie. Bahía despertó. Y estoy convencido que este año comenzó el proceso del renacer de Bahía. Renacer no significa negar lo que somos, muy por el contrario, comienza

entendiendo que nuestro valor está en nuestra identidad", insistió.

Y cerró: "Los invito entonces a trabajar más. Cada día más. Por una ciudad cada día más segura. Cada día más sustentable, abierta y conectada. Cada día más diversa, cultural y heterogénea. Cada día más autónoma, más fuerte y más decidida. Y por sobre todas las cosas, más feliz".