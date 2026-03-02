Falleció en Bahía Blanca el motociclista que se había accidentado en Coronel Pringles

Falleció en Bahía Blanca el motociclista de 32 años que había protagonizado un accidente automovolístico en cercanías de Coronel Pringles, y que había sido trasladado a nuestra ciudad en estado crítico.

Se trata de Luciano Begunzza, quien el último jueves había resultado malherido en un accidente de tránsito en la ruta provincial 51, a unos cinco kilómetros del ejido urbano.

Ese día, el fallecido -a bordo de una motocicleta de alta cilindrada- había chocado con una camioneta conducida por Gabriel Osvaldo Galduroz, de 61 años.

Producto del impacto, Begunzza -quien llevaba casco colocado al momento del choque- había sido derivado en estado crítico al Hospital Municipal pringlense, con contusión pulmonar, fractura de tres costillas y fractura de clavícula.

De acuerdo a las pericias preliminares, ambos vehículos circulaban en la misma dirección cuando la camioneta habría iniciado una maniobra de giro hacia su izquierda para tomar un camino vecinal. En ese momento, la motocicleta impactó violentamente contra el lateral izquierdo del rodado mayor.

La fuerza del golpe fue tal que la moto terminó a unos 30 metros del punto de impacto, con daños totales en su estructura. (Agencia Coronel Pringles)