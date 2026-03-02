Alerta a corto plazo por granizo para Bahía Blanca y la zona: piden precaución al circular en ruta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió esta tarde un alerta a corto plazo por tormentas y posible granizo para Bahía Blanca y algunos distritos del Sudoeste Bonaerense.

En principio, la advertencia finalizaba sobre las 16, pero se extendería -al menos- hasta las 18.24.

Según se indicó, comprende a los distritos de Bahía Blanca, Puan, Tornquist, Coronel Suárez, Adolfo Alsina, Coronel Rosales y Monte Hermoso, además de parte de Villarino, Coronel Suárez, Coronel Pringles y Coronel Dorrego. También incluye a los departamentos pampeanos de Atreuco, Hucal, Guatraché y Caleu Caleu.

Durante ese período de tiempo, se advirtió, se esperan tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Nuestra región se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas hasta la medianoche, advertencia que comprende los partidos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Villarino, Tornquist, Patagones, Coronel Pringles, Saavedra-Pigüé, Coronel Suárez, y parte de las provincias de La Pampa y Río Negro.

En ese período de tiempo el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Sin embargo, se indicó que se espera que los fenómenos de mayor intensidad en la zona se extiendan hasta aproximadamente las 18.



Precaución

Debido a las precipitaciones que se vienen dando desde hace algunas horas, desde el municipio de Villarino se solicita circular con suma precaución por la ruta nacional 22, entre Médanos y Algarrobo.

La cinta asfáltica en el citado tramo presenta abundante cantidad de agua, al igual que en el sector de banquinas, lo que dificulta la circulación vehicular, especialmente del transporte de gran porte.

Se solicita a automovilistas y transportistas extremar las medidas de prevención y adecuar la velocidad a las condiciones del camino.