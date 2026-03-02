Muzi: "Les dejé en claro que si el cuerpo técnico se mantenía yo prefería dar un paso al costado"

El pase de Guido Muzi de Napostá a Bahiense del Norte resultó el más resonante en el armado de los planteles para afrontar los torneos superiores del básquetbol local.

"Sé que generó mucho revuelo; creo a los únicos que les hizo un poco de ruido fue a mi familia, pero de a poco se van acostumbrando", dijo el alero.

Muzi estuvo como invitado en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play, y habló de este tema, su desarrollo, expectativas dentro y fuera de la cancha, y la forma de tomarse el básquetbol, entre lo más relevante.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Se divide un poco la familia, Mariano (Palma, su tío) no sé va a ir a verme", dudó, aunque no así de sus padres, que asegura serán espectadores de los partidos de Bahiense, y despejó la gran duda: su abuela, fiel e hisórica hincha de Napostá.

"Me dijo que va a sentarse en el medio y va a aplaudir mis puntos, pero no los de Bahiense y sí los de Napostá, je", contó.

Una de las figuras del torneo superior dio su versión respecto de la decisión que tomó, al igual que varios de sus ex compañeros: "Dije 'bueno, no era el único que pensaba igual' en cuanto al cuerpo técnico y sus desiciones. Quedó demostrado, de ocho mayores se fueron siete".

-¿Alcanzaste a hablarlo con la dirigencia?

-Me junté con el Negrito Gentili y Ubaldo Berluscoloni ni bien quedamos afuera con Estudiantes. Y les dejé en claro que si el cuerpo técnico se mantenía yo prefería dar un paso al costado; esa fue mi decisión. Quería otra cosa y jamás llegué a hablar de números.

-Es decir, antepusiste la cuestión deportiva.

-Sí, completamente. Mi idea era irme a jugar a Italia o quedarme en Bahía. Lo económico nunca lo llegué a hablar con el club, porque ya les había dejado en claro que mi decisión iba más por el día a día y el cuerpo técnico. No me sentía cómodo, se me hacía muy pesado ir a entrenar, y cuando vas con mala cara afecta en lo personal y al equipo.

Muzi también dejó en claro que el básquetbol no es prioridad, más allá de tomarlo con responsabilidad y sin desestimar que alguna vez pueda tentarse con probar en otro nivel.

"Creo que para llegar a jugar la Liga Nacional tenés que enfocarte cien por ciento en el básquetbol y dejar de lado lo que yo priorizo, desde lo social", asumió.

Si bien ya tiene procesado el cambio, Muzi reconoce que no fue sencilla la decisión: "No fue fácil, pero creo que era el momento justo para hacer un cambio; me estaba quedando un poco en lo deportivo y no le estaba metiendo tantas ganas al básquet. El cambio fue para motivarme más en lo personal y por ahora vengo con muchas más ganas que años anteriores", comparó.

"Lo primero que consideré fue irme de Napo y si bien hablé con otros clubes, lo de Bahiense me cerró mucho y fue lo que llevó a tomar la decisión, sumado a que quedó demostrado que el Colo Navallo si no es el mejor entrenador de Bahía en la historia del básquet local, está ahí...", resaltó.

"Me sorprende -agregó- que después de tantas temporadas tiene las mismas ganas que la primera. No se lo nota desgastado, está metido cien por ciento en el equipo, habla con todos los chicos, un lujo".

También, paralelamente es consciente y hasta celebra lo que le espera: algún que otro "llamado de atención" a la manera de Navallo.

"A veces necesito esa chispa para entregar el cien, porque sino es como que me relajo y tengo baches. En cambio, su personalidad me ayuda a estar siempre metido", aseguró Guido, quien dijo que le hubiera gustado jugar al golf y al tenis, pero "siempre me llevaron para Napostá, je".

Mirá la nota completa:

Te puede interesar

Ugolini: lo que tiene y lo que le falta a Pueyrredón, su paso por Estudiantes y otro DT en la familia

Entrenó hoy el segundo extranjero de L.N. Alem; hay fecha de los sorteos y se sumó otro cuadrangular

Napostá volvió a casa y Piccinini entró pisando fuerte: "Vamos por la revancha", aseguró el entrenador

Musumeci las vivió todas en Independiente: desde el “hubo años muy duros” al “ahora es una maravilla”

Romerniszyn: el objetivo con Estrella, su descubrimiento en Médanos y el profe que se va despidiendo

Confirmaron las fechas de inicio de las ahora denominadas Liga Bahiense Básquet Oro, Plata y Bronce

Bella Vista hizo una incorporación dirigencial de cara a su regreso al básquetbol

Alan Rava, con la ilusión en Velocidad y el corazón repartido entre Argentino y Pueyrredón

"Hay muchos equipos que pagaron más que Barrio Hospital", aseguró Claudio Queti

Andrés "Tati" Del Sol y el cambio: "Nadie es profeta en su tierra"

Bahiense-Argentino y un 2x1: "Tomé más cosas de él, que él de mí", dijo Iannamico sobre Navallo

"Pancho" Jasen, de cabeza en Alem: su "inexperiencia", el porqué traer extranjeros y una línea a seguir

El debutante Facu Sastre reemplaza a su suegro en Estudiantes y será papá: "Un año lleno de emociones"

Miguel Loffredo, sin vueltas: “Hoy hay mucha mentira en el básquet bahiense”

"Hay cosas que no vamos a negociar, como pagarle a un jugador", dijo Juan Pablo Coronel

Cuarta temporada de Mauro Richotti en Pacífico: "Espero empezar a ver las cosas diferente"

"Lo primero que me preguntaron los dirigentes fue 'qué querés hacer'", contó Julián Turcato