Atletismo: Diego Teijeiro ganó los 100 metros y Guadalupe Romero fue subcampeona en Tandil

Con una gran participación y un nivel competitivo sobresaliente, se desarrolló el Torneo Apertura 2026 en la Pista Municipal de Tandil. Más de 140 atletas locales y de la región fueron parte de una jornada que combinó alto rendimiento deportivo y un hecho institucional histórico para el atletismo bonaerense.

Entre las actuaciones más relevantes estuvieron las de los atletas bahienses del equipo VR Entrena, quienes compitieron en la categoría Mayores.

Diego Teijeiro (U20) se consagró ganador de los 100 metros llanos con un tiempo de 11.27 segundos, imponiéndose en una final muy competitiva y demostrando su gran proyección pese a competir en una categoría superior.

También brilló Guadalupe Romero (U20), quien logró el segundo puesto en los 100 metros con 13.05 segundos y, además, fue tercera en los 400 metros con un registro de 1m 05s, consolidando su crecimiento deportivo.

Por su parte, Federico Corzo (U23) obtuvo el tercer puesto en salto en largo con 5.46 metros y fue quinto en los 400 metros (58.8 segundos) y octavo en los 100 metros (12.33 segundos).

En tanto, Pablo Fava (Master M45), también representante de VR Entrena, finalizó sexto en salto en largo con una marca de 4.69 metros.

Más allá de los resultados individuales, la jornada quedó marcada por la inauguración oficial del sistema de Fotofinish, una incorporación clave que permite mejorar la precisión y la transparencia en las competencias.