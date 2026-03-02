El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio Satelmet pronostica para este martes 3 de marzo en Bahía Blanca una temperatura mínima de 15 grados centígrados y una máxima de 29.

En la mañana el tiempo será fresco a cálido. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del sector Oeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo cálido y soleado. El viento tendrá intensidad de leve del sector Oeste y el índice de radiación ultravioleta es muy alto. La visibilidad será buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche será fresca con cielo despejado y se estima para media noche una temperatura de 17 grados centígrados.

El tiempo en la región

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Fresco a templado con soleados. Descenso de temperatura. Viento leve del sector Oeste. Temperatura: 17 de mínima y 24 de máxima.