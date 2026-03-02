Kicillof en la Legislatura: un arranque político de marzo “ATR”

"Estos días se cumple un año de la tragedia ocurrida en Bahía Blanca y estamos comenzando con la obra integral del Canal Maldonado por más de 200 mil millones de pesos”, clave para la reconstrucción tras la inundación, remarcó el gobernador Axel Kicillof, buscando contrastar

la gestión bonaerense contra la paralización de la obra pública decidida por el Gobierno nacional durante la inauguración formal de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa.

Con falsa armonía ambiental, Kicillof dio su mensaje ante un clima parlamentario que estuvo atravesado por la desconfianza interna que se

respira en la coalición gobernante del peronismo kirchnerista y abre fuertes interrogantes sobre el rumbo político en la provincia de Buenos Aires.

También sobre la gobernabilidad futura: Kicillof viene de perder una pelea de “poder real” durante el reparto de autoridades en el Senado,

donde el “cristinismo” de La Cámpora impusó su mayoría numérica coronando al ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii, como vicepresidente primero, y a Sergio Berni, como jefe del bloque de Unión por la Patria. Esa reciente definición interna dejó buena parte

del gabinete ministerial de calle 6 y a la tropa de alcaldes “futuristas” del kicillofismo masticando bronca.

Con un fuerte protocolo oficial y acompañado por su esposa Soledad Quereilhac, el Gobernador pisó la tradicional "alfombra roja" (tonalidad bordo en rigor) ubicada sobre el frente de entrada del palacio legislativo sobre avenida 7, a metros de la plaza San Martín de La Plata, espacio verde que separa la rutina de gestión diaria del Ejecutivo de los tiempos parlamentarios.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Antes regaló algunas selfies y saludó a la poca militancia partidaria que había llegado de distintos municipios del Conurbano hasta un vallado perimetral. Lo esperaban en la puerta la vice Verónica Magario y el presidente de Diputados, el montehermoseño Alejandro Dichiara como principales asistentes de la recepción de la ceremonia.

El fino felpudo se utilizó para marcar la ruta que debía tomar el Gobernador hasta llegar al recinto de sesiones para la ceremonia formal de la Asamblea Legislativa, donde era esperado por diputados y senadores de todas las fuerzas con representación política en tierras bonaerenses. Dos contornos que marcan los furiosos contrastes de una población dividida por militancia ideológica.

A diferencia del tono de violencia discursiva que el libertario Javier Milei utilizó entre gritos y chicanas desaforadas contra el peronismo que no dejará de presentar como kirchnerismo y otras líneas de la oposición durante la apertura de sesiones en el Congreso nacional, Kicilllof empleó un mensaje moderado con algunos furcios de lectura pero rígidamente crítico con el modelo económico del Gobierno nacional, con referencias al desempleo, la caída del poder adquisitivo y el cierre de empresas por la apertura de importaciones en la PBA.

También eligió poner el foco en los despidos masivos y el impacto de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. “Los datos no dejan lugar a dudas: Argentina vive una profunda crisis y el rumbo económico es un fracaso”, subrayó arrancando los primeros aplausos.

Como novedad, Kicillof inauguró el 154 ° período de sesiones en la Legislatura de pie desde un atril mientras los legisladores permanecían sentados en sus bancas, igual que intendentes, sindicalistas y demás invitados desde los palcos. “Fue vehemente pero es más bueno que (el perro) Lassie con bozal”, comentaban parafraseando al sindicalista Hugo Moyano, cuando alguna vez intentó disimular su particular accionar gremial.

“Al empresario pyme, al industrial, al comerciante que quiere producir, invertir, le digo no sos vos, es el rumbo económico, es la recesión. Al universitario, al artista, al emprendedor que no tiene ingresos o ventas, a los jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar, al cuentapropista o al trabajador de plataforma que pedalea sin ver un futuro: no sos vos, es el ajuste. A la trabajadora o al trabajador despedido que siente vergüenza, que siente que falló: le digo. No sos vos, es que hay un gobierno nacional que te abandonó, es el rumbo económico y su insensibilidad. En otras palabras: Argentina, no sos vos. ¡Es Milei!”, disparó a quemarropa.

En la previa, la oposición de La Libertad Avanza y el PRO decidió utilizar como “cotillón de bienvenida” la huelga de docentes, trabajadores judiciales y estatales, en medio de un reclamo salarial dentro de una negociación paritaria que no está cerrada. En definitiva, fue la primera vez que Kicillof no logró celebrar el inicio normal de clases. “Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode”, cantaron partidarios del arco gremial desde los palcos del recinto de sesiones.

En definitiva, Milei ratificó en el Congreso de la Nación que está en campaña por su reelección presidencial. También estamos frente a una etapa política a todo ritmo que pondrá a prueba la capacidad de Kicillof para sostener su aspiración presidencial en medio de una crisis interna partidaria que no le da respiro en la PBA.

as primeras horas de marzo, como se pudo advertir en la atmósfera legislativa bonaerense, indican que la campaña preelectoral por las

elecciones generales del 2027 arrancó hace rato.