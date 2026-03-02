Karina Milei reunió a autoridades de LLA: pidió más presencia territorial y promover la boleta única

La secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional, Karina Milei, encabezó este lunes una reunión con las autoridades del partido en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. En el encuentro, en las oficinas partidarias de Avenida de Mayo al 600, la hermana del presidente Javier Milei ordenó aumentar la presencia territorial, además de promover la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país.

La reunión tuvo como eje central reafirmar el trabajo de los distritos e incrementar la cantidad de afiliados a La Libertad Avanza en todo el país. También interiorizar a todos los jefes provinciales de la agenda legislativa prevista para este año y de todos los proyectos que el Presidente quiere enviar al Congreso. Son, al menos, 90 iniciativas.

La convocatoria de Karina Milei llegó inmediatamente después del cierre de las sesiones extraordinarias en el Congreso, instancia en la que el oficialismo logró avanzar con iniciativas clave, como la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad. También horas después del discurso de apertura de sesiones ordinarias que dio el presidente Javier Milei, en donde criticó con dureza al kirchnerismo y envió parte del paquete de reformas que pretende aprobar este año.



En qué se centró la reunión

Según informó LLA, Karina Milei estableció como “principal acuerdo y objetivo político la concreción e implementación de la Boleta Única en todo el país para las próximas elecciones, como parte del compromiso del espacio con la transparencia, la modernización y el fortalecimiento del sistema electoral argentino”.

Además, durante el encuentro los principales referentes libertarios escucharon de parte de la jefa partidaria cuál es el rumbo político y organizativo que tiene previsto Milei para los próximos meses, y desde definieron “líneas de acción y actividades destinadas a continuar ampliando la presencia y la instalación del espacio en cada rincón del país”.

La reunión “tuvo como eje central la consolidación y el fortalecimiento institucional de La Libertad Avanza en todo el territorio nacional”, indicó LLA en un comunicado difundido a la prensa tras la encuentro.

Al igual que la cena que compartió Milei tras la apertura de sesiones legislativas con un grupo de legisladores y dirigentes libertarios y aliados, el encuentro que encabezó Karina Milei buscó reforzar los lazos militantes y garantizar territorialidad. El oficialismo ganó músculo político tras las victorias legislativas, pero necesita afianzar su ancla en las provincias para no depender de alianzas circunstanciales. (con información de TN)