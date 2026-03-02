Milei profundiza su alianza con los gobernadores del norte y durante marzo visitará Tucumán

El presidente Javier Milei tendrá dos gestos con los gobernadores que le brindaron un respaldo total a su agenda legislativa en las sesiones extraordinarias. Entre el 9 y el 12 de marzo se mostrará con varios de ellos en el Argentina Week, el road show de inversiones que se realizará en Manhattan, Estados Unidos, y el 19 de marzo que será el invitado de honor del Foro Económico del NOA 2026 el 19 de marzo en Tucumán.

El mandatario no solo estará presente en la provincia que gestiona Osvaldo Jaldo: también será el orador principal de un evento que se autocalifica como la actividad socioeconómica empresarial “más importante del norte argentino”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad.

“Tiene como objetivo generar un espacio de discusión en torno a las políticas públicas necesarias para la recuperación política y social del Noroeste argentino”, se puede leer en la página web del Foro acerca de las características de la actividad, que tendrá lugar en el Hilton Garden Inn de la provincia.

La alianza entre Milei y los mandatarios se gestó después de las sucesivas derrotas legislativas y, fundamentalmente, tras las elecciones legislativas nacionales de 2025 que mostraron a La Libertad Avanza en primer lugar en varios distritos de relevancia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ante el mapa violeta, muchos de los mandatarios, del norte fundamentalmente, como Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalaqcua (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) cambiaron su volumen de diálogo con la Casa Rosada y las negociaciones se volvieron fluidas, con posibilidades de intercambio.

En los pasillos de Balcarce 50 no lo niegan, al contrario: señalan que hay negociaciones abiertas, con idas y vueltas, en la que las partes dan y ceden. No son solamente fondos, aclaran cerca del Presidente.

En muchas ocasiones, precisan, son gestiones de créditos, habilitaciones de trámites, obra pública o alguna gestión en particular con deudas de cajas previsionales que disponen las arcas provinciales. (con información de NA)