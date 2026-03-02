Kicillof abre las sesiones ordinarias de la provincia de Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llevará adelante este lunes la apertura del 154° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Bonaerense.

La Asamblea Legislativa de la provincia tendrá lugar este lunes a las 20 en la ciudad de La Plata.

El gobernador bonaerense brindará un discurso ante los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires y realizará un repaso por su último año de gestión.

Está previsto que Kicillof termine de darle los últimos retoques al mensaje este lunes, luego de escuchar la palabra del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. (NA)