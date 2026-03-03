Los mercados profundizan sus caídas y suben los precios del petróleo y el gas

Las bolsas de Europa y Asia registran un nuevo declive este martes mientras los precios del petróleo y el gas siguen escalando ante la escalada en el conflicto en Medio Oriente.

Los mercados internacionales exhiben un difícil inicio del tercer mes del año tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada del conflicto en la región. En Europa, las bolsas volvieron a abrir en rojo con París bajando 2,15%, Fráncfort 2,78%, Milán 3,21%, Londres 2,02% y Madrid 3,56%.

En este contexto, el índice Euro Stoxx 50 se desploma un 4% y en España el Ibex 35 cede un 5% registrando su mayor caída en 11 meses, al caer más de 1000 puntos en las primeras dos ruedas tras el estallido del conflicto.

En el continente asiático, siguieron los registros negativos en los principales mercados. Tokio terminó la sesión con una caída de 3,06% y Hong Kong, de 1,23%. En Seúl el derrumbe alcanzó el 7,24% luego de no operar el lunes por ser feriado.

En este marco, los precios del petróleo y el gas continúan su carrera ascendente. El crudo se dispara este martes hasta un 6% ante la confirmación iraní del bloqueo de la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del suministro global de crudo.

De esta manera, el precio del barril de Brent, referencia para Europa, llegó a trepar en torno al 6%, ubicándose en la zona de los US$82, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos escala un 5,32% para situarse en US$75.

En el caso del gas, el precio acelera su escalada en los mercados europeos y este martes marca un alza del 30%, tras encarecerse un 40% el lunes, a raíz de que Qatar mantiene cerrada la planta de gas licuado que genera el 20% de la oferta global por vía marítima.

Ante esta disparada, los contratos TTF de gas que se negocian en Países Bajos, de referencia en Europa, superan durante esta jornada los 57 euros por MWh, lo que representa un valor cercano al doble que hace un mes. (N/A)