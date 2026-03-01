El valor del petróleo subió 10% tras el cierre del Estrecho de Ormuz

En medio del conflicto en Medio Oriente, el crudo Brent subió hoy un 10% -a razón de unos 80 dólares el barril- en el mercado extrabursátil y los analistas advierten por un aumento abrupto que podría alcanzar los 100 dólares el barril.

El petróleo de referencia mundial se había recuperado este año y había alcanzado los 73 dólares por barril el viernes, su nivel más alto desde julio, impulsado por la creciente preocupación por los posibles atentados que se produjeron un día después.

De igual manera, la negociación de futuros está cerrada durante el fin de semana. “Si bien los ataques militares en sí mismos apoyan los precios del petróleo, el factor clave aquí es el cierre del Estrecho de Ormuz”, explicó Ajay Parmar, director de energía y refinación de ICIS.

Según informaron fuentes comerciales, la mayoría de los armadores de petroleros, las grandes petroleras y las casas comerciales suspendieron los envíos de crudo, combustible y gas natural licuado a través del Estrecho de Ormuz, después de que Teherán advirtiera a los barcos que no transitaran por la vía fluvial. Actualmente, más del 20% del petróleo mundial se transporta a través del Estrecho de Ormuz.

“Esperamos que los precios abran (después del fin de semana) mucho más cerca de los 100 dólares por barril y tal vez superen ese nivel si vemos una interrupción prolongada del suministro del Estrecho”, agregó Parmar.

Los líderes de Oriente Medio advirtieron a Estados Unidos que una guerra contra Irán podría provocar un aumento repentino del precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, de acuerdo a lo especificado por la analista de RBC, Helima Croft.

Por el lado de los analistas de Rabobank, el banco internacional neerlandés, prevén que los precios se mantendrán por encima de los 90 dólares por barril a corto plazo.

Este domingo, el grupo de productores de petróleo OPEP+ acordó aumentar la producción en 206.000 barriles por día (bpd) a partir de abril, un incremento modesto que representa menos del 0,2% de la demanda mundial

Si bien, aclararon, se podría utilizar alguna infraestructura alternativa para evitar el Estrecho de Ormuz, el impacto neto de su cierre sería una pérdida de entre 8 y 10 millones de bdp de suministro de crudo, incluso después de desviar algunos flujos a través del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita y el oleoducto de Abu Dhabi, señaló el economista energético de Rystad, Jorge León.

Desde Rystad esperan que los precios suban 20 dólares hasta alcanzar aproximadamente los 92 dólares por barril cuando se abran las operaciones.

La crisis de Irán también impulsó a los gobiernos y refinerías asiáticos a evaluar las reservas de petróleo, así como las rutas de transporte y el suministro alternativos. Los analistas de Kpler afirmaron en un seminario web que India podría recurrir al petróleo ruso para compensar la posible pérdida de suministro en Oriente Medio. (con información de TN)