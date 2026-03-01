El Papa pidió que se retome el diálogo en Medio Oriente: “Paren la espiral de violencia”

El papa León XIV pidió poner fin a la “espiral de violencia” en Medio Oriente, después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, que respondió con bombardeos en la región.

“Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”, dijo el sumo pontífice tras el rezo del Ángelus ante la multitud congregada en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Asimismo, sostuvo que “la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas, que siembran destrucción, sufrimiento y muerte, sino solo con un diálogo razonable, sincero y responsable”.

Sobre el final, León XIV pidió que “la diplomacia recupere su papel” y que se retome urgentemente el “diálogo” entre Afganistán y Pakistán tras varios días de enfrentamientos entre ambos países.

En las últimas horas, el conflicto en Medio Oriente se intensificó. Tras los bombardeos a objetivos estratégicos en Teherán, Irán atacó distintas ciudades de Israel y mató al menos a siete personas. Lo confirmó el servicio de emergencia israelí. Ocho de las víctimas fatales vivían en Beit Shamesh y una en Tel Aviv. Varios misiles impactaron también en Tel Aviv y Haifa. Antes, la Fuerza Aérea del país liderado por Benjamín Netanyahu había llevado a cabo una ofensiva contra puntos clave en la capital iraní.

En la zona de Bet Shemesh los socorristas “confirmaron la muerte de seis personas”, según anunció Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, en un comunicado. Mientras que en Tel Aviv murió por el impacto de un misil en un edificio una mujer filipina de 40 años que se dedicaba a cuidar a una mujer mayor.

Esta mañana, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que va vengar la muerte del ayatolá Alí Jamenei, ocurrida en los ataques estadounidenses e israelíes de este sábado.

“La República Islámica de Irán considera su deber y derecho legítimo vengar a los autores e instigadores de este crimen histórico”, declaró Pezeshkian en un comunicado difundido por la televisión estatal.

El mandatario iraní describió lo ocurrido como “la mayor prueba que enfrenta hoy el mundo islámico”, y justificó las represalias que ha adoptado Irán, con ataques a varios países de Oriente Medio, sobre todo a aquellos aliados de Estados Unidos donde la potencia occidental tiene bases militares. (con información de TN)