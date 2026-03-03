Cristiano Ronaldo abandonó Arabia Saudita tras los ataques a la embajada de Estados Unidos

El delantero portugués Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita junto a su familia en un avión privado con destino a Madrid, en medio de bombardeos iraníes a la Embajada de Estados Unidos que profundizaron la tensión en Medio Oriente y encendieron alertas de seguridad para ciudadanos extranjeros.

Ronaldo reside en la capital saudí desde enero de 2023, cuando firmó contrato con Al-Nassr, pero el ataque con drones al edificio diplomático, ubicado en una zona cercana a su residencia, precipitó la decisión.

Varias plataformas de seguimiento aéreo registraron que un jet privado despegó desde Riad a las 20:00 y aterrizó en Madrid a la 1:32 del 2 de marzo, tras casi siete horas de vuelo. El trayecto incluyó el sobrevuelo de Egipto y el Mediterráneo antes de tocar suelo español.

Si bien no existe confirmación oficial sobre los pasajeros, el vuelo fue vinculado al entorno del capitán de Portugal. La aeronave señalada es un Bombardier Global Express XRS personalizado con la marca CR7.

En 2024, el futbolista incorporó además un Global Express 6500 valuado en 61 millones de libras, luego de vender el Gulfstream G200 adquirido en 2015. El modelo cuenta con autonomía intercontinental, capacidad para hasta 15 o 19 pasajeros según configuración, dormitorio con cama doble y zona de ducha independiente.

Ronaldo tanbién está atravesando una lesión muscular sufrida ante Al-Fahya, y la Confederación Asiática de Fútbol confirmó la reprogramación de partidos de la AFC Champions League Elite y otras competiciones en la región occidental, incluido el cruce que debía disputar su equipo.

En paralelo, surgieron dudas sobre la presencia de Irán en el Mundial 2026 ya que el reglamento establece que, ante una eventual baja o exclusión, el Consejo FIFA definirá el reemplazo respetando los cupos continentales. El seleccionado sustituto ocuparía el lugar en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con debut previsto el 15 de junio.