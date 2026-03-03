La curiosa forma en la que un piloto reparó el daño provocado por volar sobre un parque nacional

Un piloto que voló el Parque Nacional Quebrada del Condorito, en la provincia de Córdoba, de manera indebida y sin autorización, debió reparar el daño ambiental ocasionado de una curiosa forma al entregar 30 pares de calzado técnico destinados a los guardaparques del lugar.

La medida se adoptó con la intervención de la Oficina de Medidas Alternativas al Proceso Penal de Córdoba, a cargo del fiscal Carlos Gonella, cuyo coordinador es el auxiliar fiscal Gonzalo Fragueiro.

La entrega del equipamiento se realizó en la sede de la Fiscalía General N.º 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, con la presencia de los representantes del MPF; la representante legal de la Administración de Parques Nacionales, Mariel Viviana Schneider; la intendenta del Parque Nacional La Quebrada del Condorito, Elizabeth Tosca Gattolín; y el guardaparque Nicolás Vallejos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El hecho ocurrió el 15 de marzo de 2025 cuando un guía autorizado del parque advirtió el sobrevuelo de un helicóptero que ingresó en dos oportunidades y a baja altura sobre un Área de Conservación, en las inmediaciones del sector conocido como “Baño del Cóndor”, un sitio utilizado por estas aves para el descanso y el acicalamiento. En ese contexto, se logró identificar la aeronave involucrada por su matrícula, destaca el informe publicado en el portal Fiscales.

Aunque la conducta observada se encuentra prevista como infracción en el Código Aeronáutico, el Ministerio Público Fiscal consideró que el caso reunía las condiciones para llegar a una resolución adecuada mediante la aplicación de medidas alternativas al proceso penal.

A partir de ello, se entablaron conversaciones con la defensa del denunciado y con la representación de la Administración de Parques Nacionales y tras diversos encuentros, se acordó la aplicación del instituto de la reparación integral del perjuicio, mediante el pago de una suma equivalente a $9 millones.

Sin embargo, y con el objetivo de brindar una respuesta más eficaz y orientada a la recomposición concreta del daño, se descartó el pago directo de dinero y se consultó a la autoridad del parque sobre sus necesidades operativas.

Como resultado, se dispuso la entrega de 30 pares de zapatillas de trabajo y calzado de seguridad de alta calidad, que serán distribuidos entre los guardaparques para el desarrollo de sus tareas cotidianas.

Las autoridades explican que en la zona donde ocurrió es sobrevuelo está bajo protección ambiental debido a que “el disturbio provocado por sobrevuelos a baja altura en sitios utilizados por los cóndores puede generar un estrés significativo, inducir el abandono de áreas de descanso y alterar patrones de conducta y procesos fisiológicos que impactan negativamente en su salud. A ello se suma el riesgo de colisiones con aeronaves, que puede derivar en mortalidad directa”. (NA)